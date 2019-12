Ondernemingsraad zegt vertrouwen op in Raad van Toezicht Oosterlengte

De ondernemingsraad van zorggroep Oosterlengte heeft het vertrouwen opgezegd in de Raad van Toezicht (RvT). De vlam sloeg in de pan vlak nadat de Raad van Toezicht bekendmaakte dat de voorgedragen Wil Koopmans toch geen interim-bestuurder wordt.

Aanleiding voor het opgezegde vertrouwen is de berichtgeving rondom Wil Koopmans. Zij sprak afgelopen donderdag, voordat ze benoemd was, haar enthousiasme uit over de functie van interim-directeur. Dat stuitte zowel de Raad van toezicht als de ondernemingsraad en de cliëntenraad tegen de borst.

In verlegenheid gebracht

'Wij zijn in verlegenheid gebracht', zei Rob van Boxtel van de Raad van Toezicht afgelopen maandag. 'Er ligt nu een negatief advies van de ondernemingsraad. De berichtgeving heeft daarmee te maken. Het is een slechte start en daar is niemand bij gebaat.'

De kous leek daarmee af, maar nu is de ondernemingsraad boos op de Raad van Toezicht. Rob Holtjer, voorzitter van de ondernemingsraad: 'De RvT had ons op de hoogte moeten

stellen van de berichtgeving.'

Niet geïnformeerd

Het steekt Holtjer dat de ondernemingsraad niet van tevoren op de hoogte werd gebracht door de Raad van Toezicht. 'Wij zijn al vaker achteraf geïnformeerd. Het is de taak van de RvT om knopen door te hakken, maar dan moet het wel transparant gebeuren. Je verwacht afstemming, die ontbreekt. Wij zijn hierdoor overvallen. Het is voor ons reden om het vertrouwen op te zeggen.'

'Niet reageren'

En er zijn meer irritaties. Holtjer: 'Wil Koopmans had afgelopen donderdag niet moeten

reageren bij RTV Noord. Zij had kunnen zeggen: ik geef geen commentaar. Dat was wel zo netjes geweest. Er liep op dat moment namelijk nog een adviesaanvraag en de stukken zijn

vertrouwelijk.'

Onbegrip bij Koopmans

Ondertussen snapt Koopmans weinig van de commotie. 'Ik heb vragen beantwoord en in het artikel staan geen opmerkelijke dingen. Je kunt ook lezen dat ik een slag om de arm houd. Het schokkende bij Oosterlengte begrijp ik niet helemaal.'

Bij zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad leeft de gedachte dat Koopmans zelf

contact heeft gezocht met de pers. Dit is niet het geval. RTV Noord heeft Koopmans

benaderd na een tip die binnenkwam op de redactie.

