Hanzehogeschool gaat experimenteren met nieuwe waterstofleiding

De leiding komt in het Energie Transitie Centrum (EnTranCe) van de Hanzehogeschool.

Aftappen

Het gebouw heeft op dit moment al een netwerk voor warm water, koud water, elektriciteit en groen gas. Daar wordt nu ook waterstof aan toegevoegd, dat net als elektriciteit kan worden afgetapt. Volgens de Hanzehogeschool is het de eerste waterstofleiding van deze soort in Nederland.

Onderzoekers en studenten kunnen daarmee proeven doen met apparatuur dat geschikt is voor waterstof. 'Het doel is om experimenten mogelijk maken, zodat huizen straks bijvoorbeeld met een waterstofketel verwarmd kunnen worden', zegt bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool.

'We kunnen technisch gezien al wel ketels maken die hier geschikt voor zijn, maar het is de vraag hoe goed en veilig die zijn. Met deze waterstofleiding kunnen we dat in de praktijk testen', zegt Pijlman.

Grote plannen in Noorden

Noord-Nederland zet de komende jaren flink in op de ontwikkeling van een waterstofeconomie. Bedrijven en overheden boden dit jaar een plan aan om bijna drie miljard euro te investeren in een groot netwerk. De Eemshaven speelt daarbij een belangrijke rol.

'Boven de eilanden komen verschillende windparken. Die stroom komt aan in de Eemshaven. Daar kan het omgezet worden in waterstof. Dat kun je gebruiken voor allerlei toepassingen, voor bijvoorbeeld bedrijven, bussen, treinen en auto's', zegt Pijlman.

Opslag

De onderzoekers willen kijken of huishoudens straks ook waterstof kunnen opslaan. Het teveel aan opgewekte energie van zonnepanelen of windmolens kan dan omgezet worden in waterstof. 'We verliezen veel banen in de fossiele energie. Dat tijdperk is voorbij. We moeten wel wat anders en dan kan waterstof een prachtige oplossing zijn', aldus Pijlman.

De aanleg van de leiding start in januari. In april moet hij klaar zijn voor gebruik.

Lees ook:

- Noord-Nederland wil 600 miljoen euro van Rijk voor waterstofeconomie