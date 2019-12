Bewoners Barkmolenstraat willen dat ex-verslaafden vertrekken

Dat eiste de Stichting Wijkbelangen Barkmolenstraat woensdag in een rechtszaak in Zwolle. Dat zou betekenen dat ook de veertien cliënten die er sinds kort zitten, weg moeten.

Vrees voor criminaliteit

Mensen durven hun kinderen niet onbeheerd te laten spelen rond het woongebouw en een enkele bewoner loopt er 's avonds uit angst niet meer met de hond.

De vrees van veel omwonenden is dat de instelling voor begeleid wonen vooral criminaliteit van onder meer drugsdealers aantrekt. Dat zou ook blijken uit een analyse van de politie, zei raadsvrouw Margot Gozoglu tegen de voorzieningenrechter in Zwolle.

Sinds november

Op de voormalige locatie van zorginstelling de Noorderbrug moeten 26 ex-verslaafden komen die ook behandeld worden voor een psychiatrische stoornis. Stichting Verslavingszorg Nederland is in november al begonnen met het plaatsen van de eerste veertien ex-verslaafden.

Vanaf januari komen daar elke week twee mensen bij tot het totaal van 26 bereikt is. Er is echter onvoldoende gekeken naar de risico's voor de wijk, vinden bewoners. Ze hebben hun zorgen eerder al in meerdere bewonersavonden kenbaar gemaakt, zei voorzitter Bé van der Heide van de stichting Wijkbelangen.

Toezicht

Volgens advocaat Robert van der Velde van de stichting Verslavingszorg Nederland zijn de belangen groot. De ex-verslaafden zijn uitbehandeld en hielden zorgplekken bezet. Ook de mensen die voor deze locatie op de wachtlijst staan, moeten plaats maken in de klinieken.

De stichting denkt de zorgen van de omwonenden met diverse maatregelen weg te nemen. Zo is er overleg met de wijkagent over de mogelijkheid dat drugsdealers zich rond het pand ophouden en is er 24 uur per dag een toezichthouder op de locatie.

'Geen bewijs voor overlast'

Het is niet aannemelijk en er is geen bewijs voor dat er overlast zal zijn, aldus de advocaat. Bewoners kunnen overlast melden via een speciaal telefoonnummer. Maar dat nummer is, net als de wijkagent soms, onbereikbaar, zei Gozuglu.

Het college van burgemeester en wethouders denkt dat er voldoende maatregelen genomen zijn. De cliënten moeten zich aan de afspraken houden, anders worden er meteen maatregelen genomen, zei een woordvoerder van de gemeente.

Binnen een week duidelijkheid

Omdat medewerkers van de rechtbank Noord-Nederland in deze straat wonen en de rechtspraak elke schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen, diende de zaak in Overijssel.

De rechter doet binnen een week uitspraak.

