Versterkingsadvies dertig onveilige woningen opnieuw uitgesteld

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) was het oorspronkelijk de bedoeling dat de inwoners afgelopen zomer al een advies zouden krijgen.

Publieksvriendelijke versie

De bewoners hebben al van de Nationaal Coördinator Groningen gehoord dat hun versterkingsadvies pas na de jaarwisseling klaar is. 'De adviezen zijn wel klaar, maar ze zijn nog niet in een publieksvriendelijke versie geschreven. Voor een leek zijn ze niet te lezen', zegt de wethouder.

Termijnen permanent niet gehaald

Het is volgens Van der Schaaf typerend voor wat er rondom de versterking wel meer gebeurt. 'Voortdurend worden er termijnen genoemd, en die worden permanent niet gehaald. En er is al zo veel wantrouwen onder de inwoners.'

Snelheid ook volgend jaar niet gehaald

De wethouder verwacht dat ook in 2020 de gewenste 'versterkingssnelheid' niet gehaald wordt.

'Je moet daarin eerlijk zijn. 2019 zou het jaar van de uitvoering worden, maar dat is niet of nauwelijks waargemaakt. In 2020 gaat het ongetwijfeld iets beter, maar we zijn nog lang niet op het tempo dat we nodig hebben. Dat moeten we eerlijk zeggen, we moeten mensen niet iedere keer met verkeerde verwachtingen het bos in sturen.'

Spoeddebat

Van der Schaaf deed de aankondiging aan het eind van een spoeddebat in de Groningse gemeenteraad over de versterking van woningen in Ten Post. Afgelopen weekend werd duidelijk dat bewoners die voor de kerstdagen naar een wisselwoning zouden verhuizen, daar langer op moeten wachten.

Partijen in de gemeenteraad buitelden over elkaar heen om te zeggen dat ze ervan balen dat de versterkingsoperatie hierdoor vertraging oploopt, maar ook dat ze hier eerder door wethouder Van der Schaaf over ingelicht hadden willen worden.

'Er ontstaat hierdoor opnieuw veel onzekerheid onder de inwoners', is een rode lijn in dat wat meerdere partijen zeiden.

'In gelul kan je niet wonen'

Het was voor PVV-raadslid Ton van Kesteren reden om de uitspraak van wijlen PvdA-politicus Jan Schaefer uit de kast te halen: 'In gelul kan je niet wonen.'

De enige PVV'er in de Groningse raad haalde bovendien zijn stokpaardje van stal: er zou volgens hem minder geld naar de klimaatambities van de gemeente moeten, om inwoners van Ten Post te compenseren.

Onzinnige vergelijking

Volgens GroenLinks is dat een onzinnige vergelijking, en ook andere partijen kon Van Kesteren niet overtuigen. 'Ik word hier boos van', zegt ChristenUnie-raadslid Peter Rebergen. 'De kosten moeten daar komen te liggen waar de verantwoordelijkheid voor deze operatie ligt.'

Wethouder Van der Schaaf is het wat betreft de uitspraak 'In gelul kan je niet wonen' wel met Van Kesteren eens. 'Het doet me pijn dat, hoewel we er hard aan werken, we onze inwoners nog niet genoeg kunnen helpen.'

Overheid als tegenstander

'Het is treurig om te zien dat inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer de overheid als tegenstander zien. Mensen zijn murw geslagen. Communicatie komt soms helemaal niet meer aan.'

De wethouder haalt er het voorbeeld van de mensen die toch niet voor de kerstdagen naar hun wisselwoning verhuizen als voorbeeld bij. 'Maanden geleden is namelijk al gezegd dat ze die wisselwoningen niet voor de kerst in konden. Maar pas als ze de brief lezen zien ze: dit is zo.'

Goed voornemen

De versterkingsoperatie in zijn gemeente vlottrekken wordt dan ook een goed voornemen voor de wethouder. Hoewel, misschien is 'blijft' een beter woord.

'Al maak ik me geen illusies, we kunnen dit niet alleen. Maar het kost nog wel even tijd om dit allemaal recht te trekken.'

