Supermarkten willen 'voedselblokkade' voorkomen, desnoods via kort geding (update)

Het CBL geeft aan de zorgen van de boeren te begrijpen en zegt 'hetzelfde doel na streven: elke dag lekker, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Nederland'. Toch baart het de vereniging zorgen dat de voedselvoorziening zo vlak voor kerst ontregeld dreigt te worden.

Eerder werd al bekend dat Farmers Defence Force (FDF) dit inderdaad overweegt. Of dit onderdeel is van de grotendeels nog geheime acie van komende woensdag, is vooralsnog onduidelijk.

Kort geding

Het CBL wil het er niet op aan laten komen en stelt de FDF via een aangetekende brief van haar advocaat een deadline. Voor aanstaande donderdag 10 uur moeten geplande acties tegen supermarkten en distributiecentra worden afgeblazen.

Gebeurt dit niet, dan volgt een kort geding. Mocht ook na deze stap nog acties tegen de supermarkten volgen, dan houdt het CBL de boeren verantwoordelijk voor de schade.

FDF laat in een reactie weten dat 'supermarktgiganten ons de mond weer willen snoeren'. 'Het CBL had ons ook kunnen benaderen met een brief om te praten over een eerlijke vergoeding voor onze producten. Het CBL echter, kiest voor agressie', valt te lezen in een verklaring. De actie van woensdag staat volgens de FDF nog steeds. 'Omdat het broodnodig is'.

In een update is de verklaring van Farmer Defence Force toegevoegd.

