Voor Elkaar: Manusje-van-alles Meindert staat voor iedereen klaar

Dat klinkt alsof Meindert Buist een doorsnee manusje-van-alles is. Maar dat is hij allerminst, want hij is al tachtig jaar. Hoog tijd om hem eens in het zonnetje te zetten, vond Diana. En dus zette RTV Noord-verslaggever Beppie van der Sluis koers naar Scheemda om hem te verrassen met een bos bloemen.

Boodschappen

Als ze met Diana door de hal van het woonzorgcentrum loopt, lijkt het wel alsof Meindert hun stiekem al had verwacht. Hij neemt de bloemen dankbaar in ontvangst als Beppie heeft uitgelegd waarom juist hij de bloemen verdient. 'Nou, dankjewel. Ik doe het met plezier', zegt de 80-jarige vrijwilliger opgetogen.

'Als er mensen zijn die ziek zijn, doe ik de boodschappen voor ze', geeft hij als voorbeeld. 'Ik heb het mezelf verplicht, want wie weet waar ik zelf later nog eens tegenaan loop', motiveert Meindert. 'Hij brengt mijn vuilnis ook weleens weg', vult een bewoonster van het complex aan. Meindert hoort het trots en met een voldane blik aan.

Kerstsferen

Als er een rondje door het wooncomplex wordt gemaakt, blijkt dat Meindert flink de handen uit de mouwen heeft gestoken om Havenborghen in de kerstsferen te brengen. 'U heeft het bloemetje dik verdiend', vindt Beppie.

Ze is benieuwd of zij Meindert ook mag inschakelen als haar eigen vuilnis bij de weg gezet moet worden. 'Jawel hoor, doen we', zegt Meindert. 'Maar alleen als je een beetje in de buurt woont.'

