Wethouder Van Schie geïnstalleerd in Midden-Groningen

'Dank voor het gegeven vertrouwen', zegt de kersverse wethouder na haar installatie. Ze is geen onbekende. De PvdA'er was zo'n 1,5 jaar wethouder in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, die in 2018 opging in Midden-Groningen.

Ze heeft daarom ook een speciale band met de gemeente. 'Wat mooi, bijzonder en eervol dat opnieuw mag dienen als wethouder van de gemeente Midden-Groningen', zegt ze. Ze heeft meegewerkt aan de opbouw van de huidige gemeente tijdens haar wethouderschap in voormalig Hoogezand-Sappemeer.

Niet unaniem gekozen

'Toen een paar weken geleden de fractievoorzitter van de PvdA mij opbelde was mijn eerste gedachte: 'Wat ontzettend jammer dat Anja vertrekt en het haar niet gelukt is om werk en privé te combineren'', vertelt Van Schie. 'De PvdA in Midden-Groningen moet afscheid nemen van een jonge, goede, vrouwelijke wethouder. Heel erg jammer.'

De opvolger van Woortman wordt overigens niet unaniem gekozen. Er zijn acht raadsleden die tegen haar benoeming stemmen. Wie dat zijn is niet bekend, omdat er anoniem wordt gestemd. Wel geeft Markus Ploeger, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, aan dat zij het niet accepteren dat Van Schie niet in de gemeente woont. Achttien raadsleden steunen haar benoeming wel.

Het is de bedoeling dat de PvdA'er de portefeuille van haar partijgenoot overneemt. Ze gaat zich onder andere bezig houden met de gaswinning, leefbaarheid en erfgoed.

Provinciale Staten

José Van Schie zit op dit moment nog in de Provinciale Staten van Groningen. Vanwege haar wethouderschap stopt ze daar binnenkort mee.

