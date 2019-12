Groen licht voor nieuwe rondweg in Winsum: bezwaarmakers teleurgesteld

De nieuwe rondweg is bedoeld om de Onderdendamsterweg in het centrum van Winsum te ontlasten van het vele auto- en vrachtverkeer. De kortsluiting, zoals de nieuwe route ook genoemd wordt, komt tussen de N361 en woonwijk De Brake.

Tegenstanders van de weg zijn teleurgesteld in het besluit. Zo vindt een aantal inwoners uit de Bloemenbuurt dat ze niet goed betrokken zijn bij het proces en dat het college een nieuwe gevaarlijke situatie creëert. De weg komt boven deze woonwijk te liggen.

'Een nieuwe kruising of ovonde is vragen om levensgevaarlijke situaties'

In de vorige raadsvergadering, waar de rondweg is besproken, hebben enkele partijen en ook de wethouder geuit dat het proces inderdaad niet de schoonheidsprijs verdiende. Piet Tuinman, één van de bezwaarmakers, had nog hoop dat de raad de plannen naar de tekentafel zou verwijzen.

Een aantal buurtbewoners heeft altijd gepleit om de weg verder van de Bloemenbuurt te leggen en met een aansluiting op de rotonde bij Ranum. 'Wij zijn als buurt nooit tegen een nieuwe weg geweest. Maar in de huidige plannen komt er een nieuwe kruising in de N361. Hiermee creëert het college een nieuwe gevaarlijke situatie'.

Hij krijgt bijval van buurtgenoot Joop Haak: 'Het is veel beter om de weg met een boog aan te laten sluiten op de huidige rotonde. Een nieuwe kruising of ovonde is vragen om levensgevaarlijke situaties. Mensen kunnen daar nooit op een fatsoenlijke manier in- en uitvoegen'.

Tuinman had graag dat optie 2 werd uitgevoerd. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Mensen zeggen dat het ons om het uitzicht te doen is. Maar dat is niet zo. We snappen dat er een nieuwe weg nodig is om het centrum veiliger te maken. Maar met deze plannen worden nieuwe gevaren gecreëerd', vult Tuinman aan.

Betere varianten

De partij die de buurt bijval geeft was de SP. Die vond ook dat er beter naar andere opties gekeken had moeten worden en dat er meer in samenspraak met de buurt gedaan had moeten worden. Ook Gemeentebelangen-raadslid Gerke Kersaan stemde niet in, in tegenstelling tot de rest van zijn partij. Hij vond ook dat er andere betere varianten van de rondweg zijn die beter zijn en binnen het budget passen.

De buurtbewoners stappen nu naar de rechter. 'We hebben er vertrouwen in dat dit plan door de Raad van State naar de prullenmand wordt verwezen. In Adorp is onlangs ook een uitspraak door de rechter gedaan over de kruising van de Molenweg Noord op de N361. Bewoners wilde deze graag houden maar deze moet weggehaald worden om de doorgang van het verkeer op de provinciale weg te bevorderen. Dan zou het gek zijn als dit nieuwe kruispunt wel toegelaten wordt', zegt Tuinman.

Voorstanders van de nieuwe weg zijn blij en hopen dat het verkeer nu in het centrum afneemt. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties.

Lees ook:

- SP wil opheldering over nieuwe rondweg Winsum

- Tegenstanders rondweg Winsum hekelen handelwijze gemeente

- Voorstanders rondweg Winsum laten van zich horen