Taaij na zege in Hongarije: '185 berichtjes, waar slaat dat op man?!'

De coach van SAMEN. Lycurgus had na afloop van de gewonnen Europese wedstrijd in Hongarije nog flink wat werk aan de winkel. Arjan Taaij moest minimaal 186 berichtjes op zijn telefoon beantwoorden.

'185 berichtjes, waar slaat dat op man?!', lacht de coach van Lycurgus na afloop. 'Ik zou niet weten waarom. Oh, 186 inmiddels', aldus Taaij.

'Een hele goede overwinning. Niet zozeer volleyballend, want dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo goed vandaag. Maar uit in Europa hebben we de laatste jaren niet zo veel gewonnen en dat hebben we nu wel gedaan, dus dat is het enige wat echt telt', vervolgt de coach.

'Bennie en Collin'

Collin Mahan werd na afloop tot Mest Waardevolle Speler van de wedstrijd uitgeroepen. Zelf wil de coach ook nog wel een andere speler noemen. 'Nou, ik denk dat Bennie Tuinstra het ook wel erg goed heeft gedaan. Hij heeft een uitstekende pot gespeeld.'

'Maar het was toch echt een teamprestatie. 'Overall' denk ik dat de twee buitenspelers, Collin en Bennie, wel het meest toonaangevend waren.'

'Mooie pot'

De return is volgende week donderdag om 20.00 uur in MartiniPlaza. Taaij kijkt ernaar uit.

'Ik denk dat het een hele mooie pot kan worden. Het verschil is niet groot. Vandaag ook veel sets die heel close waren. We hebben één prioriteit: de volgende ronde veiligstellen', besluit Taaij.

Oude bekende

Voor de coach van Lycurgus bracht de wedstrijd ook het weerzien van een oude bekende met zich mee.

'In 2013-2014 hadden we een Hongaarse scout bij Lycurgus, Csaba Klezsli, die is nu fulltime scout in Hongarije bij het nationale vrouwenteam en de kampioen van Hongarije, die ook Champions League speelt. Onze eigen scout, Willem de Wit, is ziek thuis gebleven, dus was Csaba vanavond scout bij ons.'

Zaanstad

Zondagmiddag spelen de Groningers eerst nog thuis voor de competitie tegen Zaanstad.

