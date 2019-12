Engelse termen tijdelijk not done in het stadhuis

Engelse tijdelijk not done in het stadhuis (Foto: RTV Noord)

Koks had als voorzitter van de raadscommissie Werk en Inkomen een speciale alarmknop meegenomen. Ieder raadslid dat ook maar een woord Engels sprak werd zonder pardon weggepiept.

'Iedereen moet het begrijpen'

'Als het gebruik van Engelse termen nou beperkt zou blijven tot de stukken, dan is het niet zo erg. Want dat leest toch geen mens', aldus Koks. 'Maar als het vervolgens door de fracties wordt verwerkt in de woordvoering dan is het wel erg.'

Volgens het SP-raadslid is het in een democratie van essentieel belang dat iedereen het kan volgen. Door het gebruik van de Engelse taal is dat lang niet voor iedereen weggelegd. 'De griffier heeft vanavond al 43 woorden geturfd. En toen zaten we nog niet eens op de helft van het aantal pagina's.'

Zes keer

Onder de noemer 'Your business Your Future' werd er onder meer gedebateerd over de nieuwe economische agenda van de gemeente. En het ging over start-ups, scale-ups en braindrains.

Koks maakte uiteindelijk slechts zes keer gebruik van z'n alarmknop. 'Er gaat kennelijk een disciplinerende werking vanuit. Laten we dat vooral zo houden.'