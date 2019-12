Wippy Kempenaar uit Loppersum wint Grode Grunneger Dictee

Mantjenaaierd, raggeltjesbrulof en gust. Het waren een paar van de moeilijkste woorden die woensdagavond langskwamen in de tweede editie van het Grode Grunneger Dictee. Het dictee werd gehouden in Het Dorpshuis in Ten Boer.

'Het valt mij nog al mee', reageert Wippy Kempenaar, de kersverse winnaar van het Groninger dictee, direct na afloop. 'Ik vond het behoorlijk 'stoer'. Dit keer had ik me niet voorbereid maar ik heb in het verleden wel wat cursussen gevolgd. Wat ik het moeilijkst vond waren de woorden waar een accent op moesten, dat vond ik het lastigst.'

Er moet altijd wat over te praten zijn

Vijfentwintig deelnemers waren voor het Groninger dictee naar Ten Boer gekomen. Streektaaldeskundige Fré Schreiber schreef het dictee en was tevens voorzitter van de jury. 'Er zitten natuurlijk woorden bij die mensen niet kennen maar over een dictee moet altijd wat te praten zijn', zegt hij.

Groningers kunnen zingen

Thema van het dictee was muziek. In acht regels verwees Schreiber naar allerlei Groninger volksliedjes. 'Ik heb als titel Frisia non cantat gekozen. Van de oude Romein Tacitus. Hij vroeg zich af of mensen hier in onze streek wel konden zingen. In acht regels bewijs ik dat Groningers dat wel kunnen.'

Woorden die ik zelf niet gebruik

'Er zaten een paar moeilijke woorden tussen', verzucht deelnemer Jan Sol uit Niekerk. 'Woorden die ik zelf niet gebruik en die mijn ouders niet gebruikten en mijn opa en oma ook niet dus ik ben benieuwd hoe ik het er vanaf heb gebracht.'

Nummer één in Klouk

Greetje Niewold-Brink uit Haren, momenteel op de eerste plaats in het RTV Noord-spelletje Klouk is ook een van de deelnemers van het dictee. 't Zou mooi zijn als ik hier ook op nummer een zou komen maar ik denk niet dat dat lukt. Het was erg moeilijk.'

Mantjenaaierd en gust

Nadat de jury de dictees heeft nagekeken concludeert de voorzitter dat het over het algemeen goed is gemaakt. 'Maar er waren mensen bij met vijftig fouten, dat is wel veel. Een woord dat veel mensen fout hadden was mantjenaaierd en gust. Maar toch mooi dat er weer zoveel mensen mee hebben gedaan.'

Wippy Kempenaar maakte in haar dictee tien fouten. Teun Juk, die als tweede eindigde, maakte vijftien fouten. Als derde eindigde Aaldrik Hovius met 17 fouten.