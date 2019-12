Lopend Vuur: We gebruiken too much Engels

Het initiatief kwam van het Groninger SP-raadslid Wim Koks. Als voorzitter van de commissie voerde hij actie tegen het groeiend gebruik van Engelse termen in beleidsstukken.

Onze taal is doorspekt met buitenlandse invloeden. We gebruiken bijvoorbeeld sinds oudsher veel Franse woorden. Denk aan woorden als paraplu, pantalon, horloge of etage.

Ook Engelse leenwoorden komen meer en meer voor. Voorbeelden zijn woorden als skills, tools, app, online, creditcard, deadline, checken of relaxen. Vraag is of dat een probleem is.

Praat mee

