Het 'onzichtbare' zebrapad van Uithuizen verdwijnt

De brug is de afgelopen acht maanden aangepakt, maar niet alles is goed gegaan.

De oude brug is gesloopt en vervangen voor een hogere brug. Daardoor kunnen er bootjes onder door. De gemeente wil zo de pleziervaart in het centrum bevorderen en zorgen dat het winkelplein levendiger wordt. Maar de verkeerssituatie is er volgens Torringa niet veiliger op geworden.

Verscholen achter de boog van de brug

'Uithuizen heeft het eerste onzichtbare zebrapad gekregen. Geweldig! Nog nooit vertoond. Een zebrapad dat er wel is, maar dat je niet ziet', zegt Torringa. De witte strepen zijn namelijk op de helling van de brug gemaakt. Iedereen die vanaf de Havenweg of Kennedylaan de brug oprijdt, ziet het scheve zebrapad volgens hem niet.

'Totdat je op het hoogste punt bent van de boog. Dan doemt ineens, misschien wel tot je schrik, een zebrapad op uit het niks. Is dit wel handig en moeten we dat wel willen?', vraagt Torringa. Hij heeft namens zijn partij de kwestie aan de kaak gesteld bij de gemeente in de raadsvergadering dinsdagavond.

Wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen) is het met Torringa eens. 'Dit is eigenlijk een blamage.' In de oude situatie was er nog geen sprake van een boog op de plaats van het zebrapad. 'Het pad is weer netjes op de oude plek gemaakt, maar nu is er dus een hellingshoek en ligt hij scheef op De Boog. Ook onze verkeerskundigen hebben vastgesteld dat het nu een bijzonder zebrapad is. Dit hoort niet zo.'

Na oud en nieuw zal het onzichtbare zebrapad verwijderd worden en op een andere plek komen.