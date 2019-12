Pekelder raadslid Kor Kruisman (72) overleden (update)

Het Pekelder raadslid Kor Kruisman van de SP is woensdagochtend plotseling aan een hartaanval overleden. Hij is 72 jaar geworden.

Kruisman was sinds 2010 raadslid voor de SP in de gemeenteraad van Pekela.

De partij laat weten 'intens verdrietig' te zijn:

'Kor was een Pekelder onder de Pekelders. Een man van zijn woord en een kameraad in zijn daden. Een volksvertegenwoordiger in het hart van de samenleving en het verenigingsleven. Een rots in de branding voor onze partij en zijn omgeving.'



Het is niet te filmen. In één week verliezen we Meindert én Kor Hennie Hemmes - Wethouder Pekela

Actieve man

Wethouder Hennie Hemmes van de gemeente Pekela laat in een eerste reactie het volgende weten:

'Het is niet te filmen. In één week verliezen we Meindert én Kor.' Volgens Hemmes was Kruisman een erg actieve man. 'Kor was veel in de tuin bezig en speelde badminton.'

