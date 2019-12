Rector Wijmenga over promotiestudenten: 'We geven ze geen fooi'

Dat zei rector magnificus Cisca Wijmenga donderdag tegen een kritische universiteitsraad. Bestuursvoorzitter Jouke de Vries voegt daar aan toe: 'Meer salaris krijgen ze niet. Je kunt niet verwachten dat we dat toezeggen.'

Petitie

De universiteitsraad bespreekt de nieuwe aanvraag voor maximaal zeshonderdvijftig promotiestudenten. Deze promovendi zijn, in tegenstelling tot de 'normale' promovendi, geen werknemer maar student. Tot onvrede van een groep van bijna tweehonderd Groningse promotiestudenten die dat onlangs in een petitie duidelijk maakte.

Bezwaren zijn onder meer dat ze minder verdienen en dat hun arbeidsvoorwaarden slechter zijn. Daar zou tegenover moeten staan dat ze geen onderwijs hoeven te geven en vrijer zijn in hun onderwerp van onderzoek. Maar daar komt in praktijk te weinig van terecht.

Moet beter

De universiteitsraad (een afvaardiging van personeelsleden en studenten) wil in grote meerderheid verbeteringen zien. Zo zouden die vrijheden in onderwijs en onderzoek beter moeten worden vastgelegd, zouden de secundaire arbeidsvoorwaarden beter moeten en moet het salaris omhoog.

Kwestie van communicatie

Rector Wijmenga heeft inmiddels met de petitie-ondertekenaars om tafel gezeten en wil ook verbeteringen doorvoeren. Toch is het volgens haar vooral een kwestie van communicatie.

'Naar beurspromovendi, maar ook maar hun begeleiders. Die weten niet altijd wat het betekent om een beurspromovendus te hebben en wat je wel en niet kan vragen over bijvoorbeeld onderwijs. Het gaat inderdaad om vrijheid.'



Als salaris zo belangrijk voor je is, ga dan vooral naar het bedrijfsleven Cisca Wijmenga - Rector RUG

Zekerheid nodig

Met die nadruk op communicatie is de U-raad niet tevreden. Die wil afspraken over de rechten van promotiestudenten op papier vastgelegd hebben. Ook willen ze meer zekerheid dat die afspraken dan ook worden opgevolgd.

Dinie Bouwman van de Personeelsfractie: 'We weten allemaal dat een promovendus afhankelijk is van zijn promotor. Dus die spreekt zijn voorkeur mogelijk niet uit, uit angst voor de gevolgen.' Dat is de rector met haar eens. Die zegt dan ook toe dat de promotiestudenten regelmatig gevraagd zal worden hoe het gaat.

Vertrouwen?

Wijmenga voelt zich in de discussie persoonlijk aangevallen als Lijst Calimero garanties wil dat dingen echt veranderen. Wijmenga: 'Als ik iets zeg en jullie geloven het niet, dan moeten we een ander gesprek aangaan.'

Ook is ze verbolgen over hoe de U-raad praat over het salaris van promotiestudenten. 'Als salaris zo belangrijk voor je is, ga dan vooral naar het bedrijfsleven. Je investeert in je eigen toekomst, dat je kan doen wat je graag wilt. Ik vind het ook vervelend dat gedaan wordt dat 1800 euro heel weinig is. Het is denigrerend naar de rest van Nederland dat we doen alsof we ze een fooi geven.'

Aan het salaris gaat de universiteit dus niks veranderen. Het kan ook niet, zegt bestuursvoorzitter Jouke de Vries. 'Als we de salariëring gelijk trekken, dan hebben we geen experiment meer.'

Einde impasse

Na een schorsing is de kou ineens uit de lucht. Wijmenga zegt toe een plan te maken met verbeteringen voor promotiestudenten. Dan gaat het niet om salaris, maar wel om hun vrijheden en arbeidsvoorwaarden. Dat plan moet rond maart klaar zijn en dan mag de U-raad er wat van vinden.

In de tussentijd gaat de aanvraag voor maximaal zeshonderdvijftig nieuwe promotiestudenten richting de minister. Die aanvraag moet voor 1 januari binnen zijn.

