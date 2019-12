ANWB: Camping Lauwersoog opnieuw bij beste van Europa

De afgelopen drie jaar werd Camping Lauwersoog ook al tot Top Camping uitgeroepen. Het is de enige Groningse camping die dit jaar vijf sterren krijgt.

'Natuurlijk een grote eer, we zijn er ontzettend blij mee', zegt campingeigenaar Jelle Bos. 'Je merkt ook wel dat er meer mensen naar ons toekomen. Het is een bewijs van kwaliteit.'

Geheim

Bos: 'Wat ons geheim is? Dicht bij jezelf blijven. We proberen ook de unieke en pure omgeving en ligging bij alles toe te passen.' De camping ligt tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee. 'Door deze erkenning gaan we steeds meer van het gebied houden.'

'Je kunt het vergelijken met het winnen van het songfestival. Je wint niet met het mooiste liedje. Nee, dan ben je gewoon een steengoede zanger.'

'Geen hysterisch animatieteam'

Volgens Bos kun je beter dingen goed blijven doen, dan elk jaar iets nieuws verzinnen. 'We gaan niet ieder jaar een nieuw kunstje opvoeren waardoor we hyperpopulair worden.'

'We hebben bijvoorbeeld geen hysterisch animatieteam, gewoon een goed team dat met de kinderen het bos in gaat of vlotten gaat bouwen. Bij ons staat ook niet zo'n eng karakter in een berenpak met een naam als Bollo.' Bos doelt hiermee op Bollo de Beer, de mascotte van Landal Greenparks.

Trots

Bij Bos overheerst trots. 'Het is nooit zeker of je de prijs wint. Elk jaar is het weer ontzettend spannend en een grote verrassing.'

