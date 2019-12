Aftellen kan beginnen: locatie hyperloop wordt op 20 december bekend

Het aftellen kan beginnen: over precies een week wordt bekend of er een hyperloop testcentrum in onze provincie komt. Concurrent Zeeland denkt alvast dat Groningen op voorsprong ligt.

Als de hyperloop naar Groningen komt, dan is Meerstad de meest waarschijnlijke locatie, zei D66-wethouder Paul de Rook woensdagavond in de raadscommissie werk en inkomen, op vragen van raadslid Tom Rustebiel.

Meerstad? Maar daar wonen toch mensen? En daar staan, zowel aan de oostkant als aan de zuidwestkant (Middelbert) toch nog heel veel woningen gepland?

In de buurt van Meerstad

De enige locatie 'in de buurt van Meerstad' die in aanmerking lijkt te komen, zou dan ten noordoosten van de wijk moeten zijn: in de driehoek tussen het Slochterdiep en het Eemskanaal. Daar waar ooit een zonnepark zou komen.

'Meerstad is een mógelijke locatie', verduidelijkt De Rooks woordvoerder Corien Koetsier een dag later. 'Verder ben ik bang dat we op dit moment nog weinig concreets kunnen melden.'

Wat is een hyperloop?

Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door vacuüm gezogen buizen worden geschoten. De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve luchtdruk wordt er ook gebruik gemaakt van magnetisme.

In Groningen (of Zeeland) zou een testbaan moeten komen van drie kilometer lengte. De baan wordt opengesteld voor ontwikkelaars uit de hele wereld.

De uiteindelijke regio wordt bekendgemaakt op vrijdag 20 december Juliette de la Rie, woordvoerder van Hardt-Hyperloop

Over zeven dagen weten Zeeland en Groningen wie zich kan gaan opmaken voor de komst van het testcentrum. 'Op vrijdag 20 december maken we de uiteindelijke regio in de loop van de middag bekend', zegt woordvoerder Juliette de la Rie van Hardt-Hyperloop uit Delft, dat de hyperloop ontwikkelt.

Plannen concretiseren

Tot die tijd krijgen zowel Zeeland als Groningen de kans om hun plannen te concretiseren. Over wat dat precies inhoudt, wil De la Rie niets prijsgeven. Ook woordvoerder Jan van der Meide van de provincie Groningen kan niet al te veel toelichten.

'We hebben ons plan ingediend en daarover zijn nu gesprekken gaande met het bedrijf dat uiteindelijk de winnaar zal aanwijzen. Het lijkt mij niet dat wij daar nu opening van zaken over moeten geven', laat Van der Meide weten.

Mijn gevoel zegt, op basis van de aanwezige faciliteiten, dat Groningen een kleine voorsprong heeft Remie Openeer, verslaggever Omroep Zeeland

Ook in Zeeland zijn de verschillende instanties niet scheutig met informatie. Verslaggever Remie Openeer van Omroep Zeeland denkt dat Groningen intussen een kleine voorsprong heeft genomen.

#HupHyperloop

'Dat zegt mijn gevoel op basis van de faciliteiten', zegt Openeer. 'Groningen heeft een stad dichtbij, een grote universiteit én ondernemers die er geld in willen steken. Neem de actie van die Drentse ondernemers met hun #HupHyperloop-campagne. Dat is er hier in Zeeland allemaal niet - of ze hebben het nog niet naar buiten willen brengen.'

