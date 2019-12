Wethouder over nieuwe verkeerssituatie Adorp: 'Het is even wennen'

De gemeente Het Hogeland 'houdt de nieuwe verkeerssituatie in Adorp in de gaten'. Ze denkt dat het 'even wennen' is.

Dat zegt wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) namens de gemeente. Hij reageert op zorgen die geuit zijn door het CDA in Het Hogeland.

Fouten

Die partij heeft klachten ontvangen van dorpsbewoners. Afgelopen zomer is de N361 tussen Groningen en Sauwerd aangepakt. Daarbij zijn volgens CDA'er Rudmer Veenwijk fouten gemaakt.

'Er is gebrekkige verlichting aangebracht en zeker in dit jaargetijde is dat erg vervelend. Ook de weg belijning is gebrekkig. Het is heel slecht te zien hoe de weg loopt', zegt Veenwijk. Verder zijn de vluchtheuvels volgens hem een probleem. 'Die hebben een zwarte bovenkant en zijn daardoor moeilijk zichtbaar. Het is beter dat ze rood van kleur worden.'

Aanpassingen doen

Het CDA wil weten wat de gemeente Het Hogeland kan doen. Veenwijk is benieuwd of de gemeente kan vragen aan de provincie of de contouren van de weg duidelijker aangegeven kunnen worden.

'Wij zijn geen partij in deze. Het is een provinciale aangelegenheid. Maar het is ons grondgebied en het gaat om onze inwoners, dus we houden een vinger aan de pols', laat wethouder Blok weten. 'Omdat het nieuw is, moet het ook even wennen. Die tijd moeten we elkaar gunnen'.

Lantaarnpalen defect

De straatverlichting is volgens de wethouder inderdaad een probleem. Daar wordt aan gewerkt, heeft hij te horen gekregen van de provincie en Enexis.

Dat het oplichtende asfalt niet werkt, ligt volgens de wethouder aan het feit dat het wegdek eerst moet slijten. Dan pas zal het meer effect hebben. 'Daar hebben we dus ook geduld voor nodig.'

De vluchtheuvels zijn voldoende zichtbaar, heeft de wethouder te horen gekregen.

