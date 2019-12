Waterschap geeft akkoord voor rietproef in Lauwersmeer

Het provinciale plan om te controleren welke gevolgen de rietproef in het Lauwersmeer heeft, is goedgekeurd door waterschap Noorderzijlvest. In de proef wordt de waterstand tijdelijk verhoogd om te onderzoeken of dat de rietkragen steviger maakt.

Voor watervogels zoals de roerdomp en porseleinhoen is riet belangrijk om te kunnen overleven.

Kritiek

Het zogeheten monitoringsplan is het tweede plan dat door de provincie is ingediend. Op het eerste was veel kritiek. Zo vonden deskundigen dat het niet inzichtelijk genoeg zou zijn. Ook op dit tweede plan is kritiek, maar dat was voor het waterschap niet genoeg om het plan af te keuren.

Over het oude monitoringsplan loopt nog een rechtszaak bij de rechtbank. Boeren, omwonenden en ondernemers zijn bang dat de hogere waterstand hen belemmert in hun werk. Ze vrezen onder meer dat kades en oevers worden aangetast. Of de rechtbank het nieuwe monitoringsplan dinsdag meeneemt in de behandeling is nog niet bekend.

Vertraagd

De uitvoering van de rietproef was al met een jaar vertraagd. De bedoeling is nu om de proef te starten op 15 februari. Het water is dan verhoogd tot en met 1 april. In 2021 wordt de proef in dezelfde periode herhaald.