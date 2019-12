Dorpen in Het Hogeland krijgen elk hun eigen budget

Elk dorp in de gemeente Het Hogeland krijgt een eigen dorpsbudget. De gemeenteraad heeft daar woensdagavond mee ingestemd. De 52 dorpskernen in de gemeente kunnen op die manier zelf bepalen waar hun geld naartoe gaat.

Inwoners van de dorpen kunnen een beroep doen op het budget voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Jaarlijks krijgt elk dorp een basisbedrag van 13.500 euro. Daar komt nog een bedrag per inwoner bij.

De budgetten worden beheerd door zogeheten wegingsgroepen. In die wegingsgroepen zitten dorpscoördinatoren, die nu ook al actief zijn in de dorpen, en een aantal ambtenaren.

Wel wat zorgen

'Wij zijn heel nieuwsgierig wat dit gaat opleveren. Wij hopen dat er leuke plannen opborrelen', zegt Anne Marie Smits, fractievoorzitter van GroenLinks. Volgens haar moet er geen graaicultuur ontstaan en voorkomen worden dat er problemen ontstaan als de ene vereniging in een dorp wel geld krijgt en de andere niet. De partij is benieuwd hoe aanvragers moeten aantonen dat er voldoende draagvlak is voor een plan.

De PvdA is ook positief over de dorpsbudgetten, maar deelt de zorgen van GroenLinks ook. PvdA'er Jan Willem Nanninga heeft al van één vereniging vernomen 'dat er wel een hoop geduvel van kan komen'. De SP vreest eveneens tweespalt in de dorpen. 'Wat als een kleine meerderheid iets wil en een grote meerderheid niet?', vraagt SP-er Linda Visser zich af.

Vertrouwen

Wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) heeft vertrouwen in de verdeling van de dorpsbudgetten. 'We zijn trots om dit te kunnen realiseren, omdat dit een hele andere manier is om met dorpen te werken.' Volgens de wethouder gaat het om een experiment en is het afwachten hoe het verder allemaal verloopt.

Op de vragen over het draagvlak heeft de wethouder nog geen duidelijk antwoord. Dit is volgens hem niet altijd te meten en hij erkent dat daardoor een bepaalde spanning kan ontstaan in de dorpen. Hij hoopt dat de voelsprieten van de dorpscoördinatoren in de wegingsgroepen helpen. 'Die weten heel goed wat er speelt in de dorpen en waar behoefte aan is.'

Flinke geldpot

Drie jaar lang stelt de gemeente jaarlijks 900.000 euro beschikbaar voor de dorpsbudgetten. Alleen rechtspersonen in de vorm van stichtingen en verenigingen kunnen aanspraak maken op het geld.

Lees ook:

- Negen ton voor 52 dorpen van Het Hogeland

- Een-na-grootste gemeente Het Hogeland geeft vijftig dorpen meer vrijheid