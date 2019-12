Veendammer moet tien maanden de cel in voor 'vergisbrand' in Westerlee

Een 51-jarige man uit Veendam moet tien maanden de cel in voor het in brand steken van een auto in Westerlee. De autobrand was een wraakactie op zijn ex-vriendin, maar de man koos de verkeerde auto.

De straf is flink lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eiste twee weken geleden drie jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Verkeerde auto

De Veendammer ging begin april met aanmaakblokjes en bio-ethanol naar Westerlee. Daar stak hij onder invloed van alcohol een auto in brand. De auto leek op die van zijn ex, maar het was de wagen van een buurtbewoner.

Het was niet de eerste keer dat de auto het doelwit was van de Veendammer. Eerder gooide hij de ruiten van de 'vergisauto' in en vernielde hij het navigatiesysteem. Hij was hierbij telkens onder invloed van alcohol.

De Veendammer heeft ook meer brandstichtingen op zijn kerfstok staan. Hij sloeg eerder al toe in Muntendam, de voormalige woonplaats van zijn ex. Zij verhuisde daarna naar haar ouders in Westerlee.

'Levensgevaar'

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat bij de laatste brand mensen in levensgevaar zijn geweest. Bij de 'vergisbrand' smolt een buitenbankje van buren en sprong er een barst in de ruit van hun woning.

De bewoners werden wakker doordat hun hond aansloeg. 'Als dat niet was gebeurd, dan was dit heel anders afgelopen', zei de officier van justitie twee weken geleden.

'Heftige emoties en woede'

De rechtbank weegt mee dat de man - die zwakbegaafd is - normaal gesproken contacten die hem spanning geven verbreekt en zijn emoties niet goed begrijpt. 'Zijn ex bleef contact zoeken', aldus de rechter. 'Vermoedelijk is hij overvallen door heftige emoties en woede.'

De Veendammer kreeg niet alleen een celstraf, maar moet zich ook laten behandelen voor zijn alcoholverslaving. Als hij zich hier niet aan houdt, moet hij het laatste halfjaar van de opgelegde straf ook uitzitten.

Contactverbod

Ook krijgt de man een contactverbod voor zijn ex. Een locatieverbod voor Westerlee, Heiligerlee en Muntendam, zoals de officier van justitie eiste, vindt de rechtbank niet nodig. Er geldt een proeftijd van een half jaar.

