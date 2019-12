Voetbalclubs willen alcoholboetes samen aanvechten bij gemeente

Binnen de besturen wordt gekeken naar de mogelijkheden om de opgelegde sancties juridisch aan te vechten bij de gemeente.

'Zonder messen trekken'

Naast Groninger Boys krijgen ook Oranje Nassau en Amicitia VMC een geldboete van 1400 euro. Amicitia heeft gesproken met de ambtenaar die de controle heeft uitgevoerd. Volgens voorzitter Wim Boerkamp is het onderhoud vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de controlerende rol van de gemeente.

'Ik respecteer de taak die ze uitvoeren, want we leren er ook van. We snappen als club de goede bedoelingen. Ik ga het gesprek dan ook in zonder messen te trekken.' Hij heeft wel moeite met de hoogte van de boete en vindt een waarschuwing bij een eerste overtreding meer op z'n plaats.

Drukte in de kantine

Oranje Nassau-voorzitter Alex Bolt geeft aan dat zijn club zich aansluit bij de andere verenigingen. Hij heeft dezelfde ervaringen als bij Groninger Boys.

'Vlak voor het begin van de wedstrijd van het eerste elftal is er gecontroleerd. Het is dan best wel druk in de kantine. Er springt dan een aantal medewerkers bij en dan gaat het mis. Wat ik wel vreemd vind, is dat de controleurs zich niet meteen bij ons melden. Ze vertrekken meteen weer.'

De Sportkoepel Groningen heeft de problematiek ook op de agenda staan. De belangenbehartiger voor de sportverenigingen heeft de zaak ook aangekaart bij sportwethouder Inge Jongman.

