Schadeloket wil komend jaar minimaal 20.000 meldingen afhandelen

'Ik geloof dat het ondenkbaar is dat er in 2020 een vergelijkbare stuwmeerregeling komt. Die was noodzakelijk omdat veel verzoeken er al heel lang lagen, maar dat is nu anders.'

Het zijn de woorden voorzitter Bas Kortmann van het schadeloket. Met Kortmann blikken we terug op 2019, maar kijken we ook vooruit naar komend jaar.

Het was een jaar waarin veel is gebeurd, concludeert Kortmann. 'Ik denk dat je kunt zeggen dat 2018 het jaar was van de opstart en 2019 het jaar van de opschaling. Vorig jaar waren we niet in staat om heel veel opnames te doen en besluiten te nemen, dat is in 2019 wezenlijk veranderd.'

De commissie beloofde voorafgaand aan het jaar 16.000 tot 19.000 schades af te handelen. Dat zijn er uiteindelijk ruim meer dan 20.000 geworden. Maar dat kwam met name door de stuwmeerregeling, waarbij mensen in een klap al hun liggende schades konden laten afkopen voor vijfduizend euro.

'Dat klopt', zegt Kortmann. 'Maar wij hebben die stuwmeerregeling wel zelf geïntroduceerd om te kunnen opschalen.'

Hij ziet de stuwmeerregeling als een 'redelijk succesvolle' met meer dan 11.000 deelnemers. 'Sommige mensen hebben daar voordeel van gehad omdat hun schade minder was dan vijfduizend euro, maar het overgrote deel heeft gekregen wat redelijk was.'

Stapel even hoog

Vele duizenden schademeldingen zijn dus dit jaar afgehandeld, maar toch is de stapel nog af te handelen schades nu weer even hoog als dat hij begin dit jaar was. De hoeveelheid schademeldingen die wekelijks worden gedaan, is in 2019 namelijk flink opgelopen.

'Dat heeft me verbaasd', erkent Kortmann. 'Niemand had verwacht dat het van 150 tot 200 meldingen per week in februari naar 600 tot 800 meldingen per week zou gaan.' Een heldere verklaring voor de stijging is er niet, daar wordt onderzoek naar gedaan.

Het is echter zeer aannemelijk dat het schadeloket gebukt gaat onder het eigen succes. Voorheen was er weinig geloof in een ruimhartige schadevergoeding en nu is er meer vertrouwen dat de schade daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

'Ik denk ook dat dit het meest aannemelijke scenario is', erkent Kortmann. 'Maar zeker weten we het niet.'

Kritiek

Kritiek is er ook nog altijd op de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade. Niet alleen van gedupeerden, maar ook uit vanuit de politiek. Eind oktober stuurde bestuurlijk Groningen een pittige brief met kritiekpunten naar minister Wiebes. In die brief werd ook de schadeafhandeling benoemd.

Kortmann reageerde destijds verontwaardigd. Hij was compleet verrast dat de schadeafhandeling onderdeel was van de boze brief.

Over een kam

'Ik was verrast en dat is een nette manier om het uit te drukken', zegt hij nu over de brief. 'Wat mij verbaasde is dat een vooraanstaand man als de commissaris van de Koning daar de versterking en het schadeherstel over één kam heeft geschoren.'

'Iedereen weet dat versterking met grote problemen te kampen heeft. De Nationaal Coördinator Groningen heeft zelf erkend dat het niet van de grond komt, terwijl dat van het schadeherstel niet kan worden gezegd.'

Nieuw instituut

Komend jaar komt er een volgend hoofdstuk in de schadeafhandeling. Dan gaat de TCMG op in het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Maar dat suggereert volgens Kortmann een grotere verandering dan het in werkelijkheid is.

'Het is gewoon de voortzetting van de commissie, maar dan met een bredere taak. We krijgen ook de vergoeding voor waardedaling en immateriële schade erbij.' De commissievoorzitter verwacht dat de personele bezetting komend jaar zal groeien van driehonderd naar vierhonderd medewerkers.