Over een jaar rijdt de sneltrein tussen Groningen en Winschoten: dit moet er nog gebeuren

Die sneltrein rijdt in de ochtend- en avondspits, en stopt behalve in Groningen en Winschoten ook op de stations Groningen Europapark en Scheemda.

Negen minuten korter

Een ritje Groningen-Winschoten duurt met de sneltrein 26 minuten, de huidige stoptrein doet er 35 minuten over. De sneltrein rijdt 's ochtends vijf keer heen en weer, in de middagspits acht keer.

Hierdoor rijdt er op werkdagen tussen 7:00 en 9:00 en tussen 14:30 en 18:00 ieder kwartier een trein van en naar Winschoten en Scheemda. De exacte dienstregeling kent woordvoerder Tineke Witteveen van Arriva nog niet: 'Daar wordt nog aan gewerkt', zegt ze.

Wat moet er allemaal nog gebeuren om de trein vanaf 14 december 2020 te laten rijden?

Winschoten

Laten we op de, nu nog virtuele, sneltrein stappen. Op een maandagochtend op station Winschoten stappen we in. Hier zijn geen werkzaamheden nodig om de sneltrein te laten rijden, en dus zijn we na vijf minuten 'gewoon' in Scheemda.

Als je meer treinen laat rijden is het belangrijk om overwegen beter te beveiligen Aldert Baas - woordvoerder ProRail

Spoorbomen voor trottoir

Hoewel, 'gewoon': de oplettende treinreiziger die inmiddels naar buiten is gaan kijken en wacht tot hij zijn eindstation bereikt heeft, is misschien iets opgevallen.

Er zijn namelijk extra spoorbomen gekomen op de kruising met de Halteweg, bij Westerlee. De spoorbomen sluiten het voetpad af als er een trein aankomt. 'Als je meer treinen laat rijden is het belangrijk om overwegen beter te beveiligen', zegt Aldert Baas, woordvoerder van ProRail.

Dezelfde situatie komen we nog een keer tegen: in Hoogezand, op de Kerkstraat.

Treinen 'kruisen' in Scheemda

Op het eerste station waar de trein stopt, Scheemda, moet wel het één en ander gebeuren. Treinen gaan elkaar in Scheemda 'kruisen': spoorjargon voor tegenkomen.

Er komt, omdat er op hetzelfde moment meer reizigers verwacht worden dan nu, een perron op de plek waar de fietsenstalling staat. Station Scheemda krijgt ook slagbomen: nu moet je zelf nog kijken of je het spoor veilig over kunt steken.

Fatale spoorwegovergang krijgt slagbomen

De spoorwegovergang aan de Vogelzangsterweg in Scheemda, waar de afgelopen jaren meerdere dodelijke ongelukken gebeurden, krijgt slagbomen. Hetzelfde gebeurt bij de overweg aan de Noorderzanddijk in Groningen.

Nieuwe sporen in Zuidbroek

Station Zuidbroek, waar de sneltrein niet stopt, ondergaat ook een kleine metamorfose. De oude sporen worden hier weggehaald en net als in Scheemda verlengt ProRail de perrons, zodat er langere stoptreinen naar Veendam en Winschoten kunnen rijden.

Experts controleren het spoor bij Zuidbroek. (Foto: Jos Schuurman/FPS)



Er komen bij Zuidbroek, waar de trein naar Veendam een ander spoor kiest dan die naar Winschoten, andere wissels die ervoor moeten zorgen dat treinen minder hoeven af te remmen.

Seinen aangepast

Tussen Zuidbroek en Hoogezand moeten treinen dichter op elkaar gaan rijden. Daarom worden de seinen hier aangepast.

'Het spoor is opgedeeld in blokken van een aantal kilometer', legt ProRail-woordvoerder Baas uit. 'In één blok kan maximaal één trein rijden. We gaan die blokken tussen Zuidbroek en Hoogezand kleiner maken, zodat je op hetzelfde stuk spoor meer treinen kan laten rijden.'

Sappemeer Oost

Tussen Zuidbroek en Hoogezand verdwijnt vanaf eind 2020 station Sappemeer Oost. Daardoor kunnen treinen tussen Zuidbroek en Hoogezand sneller rijden.

Ondanks verwoede pogingen van de gemeente Midden-Groningen en de SP in de Provinciale Staten van Groningen gaat het station dicht. De provincie zoekt nog naar alternatieve openbaar vervoermogelijkheden voor reizigers die momenteel van dit station gebruik maken.

Onbeveiligde overweg

Na station Hoogezand-Sappemeer, waar de sneltrein ook niet stopt, kom je een overweg tegen waar dit jaar nog een dodelijk ongeval gebeurde. Het is nog altijd niet duidelijk of die overweg verdwijnt voordat de sneltrein rijdt.

Hulpdiensten inspecteren de spoorwegovergang bij Hoogezand-Sappemeer. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



De stations Martenshoek en Kropswolde slaat de trein ook over. Op dit deel van het traject hoeft niets te worden aangepast, ook al rijden er in de spits straks twaalf treinen per uur langs.

Overlast

Zoals dat hoort bij werkzaamheden brengen de plannen tussen Groningen en Winschoten voor reizigers de nodige overlast met zich mee.

'Rond de herfstvakantie zul je een tijdje met de bus moeten', zegt de woordvoerder van ProRail. Wanneer en hoe lang die werkzaamheden gaan duren weet hij nog niet. 'Het lijkt me dat voor deze werkzaamheden meer tijd nodig is dan een weekend, maar dat is nog wel nattevingerwerk.'

Wunderline

De komst van de sneltrein staat niet op zichzelf: het moet er uiteindelijk toe leiden dat er een trein gaat rijden tussen Groningen en Bremen. Die rit zou iets meer dan twee uur gaan duren.

De bedoeling is dat die trein vanaf 2024 rijdt. Voorwaarde is wel dat dan de kapotgevaren Friesenbrücke, tussen Weener en Leer, weer opgebouwd is.

Kosten

Het kost bijna 23 miljoen euro om de sneltrein te laten rijden. De provincie Groningen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Unie dragen bij.

