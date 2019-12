Hondentrainster haalt 10.000 handtekeningen tegen vuurwerk op

De petitie blijkt een groot succes: ze haalde intussen al 10.000 handtekeningen op.

Dat er actie ondernomen moet worden, ondervond Appelman aan den lijve. Maar liefst acht van haar cursisten verloren de afgelopen jaren een hond als gevolg van het afsteken van vuurwerk.

Onder een auto

'Eén van die honden moest al in de achtertuin worden uitgelaten omdat die niet meer de straat opdurfde', vertelt ze. 'Maar daar sprong die hond in blinde paniek over een 1 meter 80 hoge schutting, en kwam vervolgens onder een auto terecht. Het kan bijna niet anders dan dat dat schrik is geweest van vuurwerk.'

'De ene hond kan er beter tegen dan de andere', weet Appelman, 'en vaak is het een kwestie van langdurige stress. Hier in Leek zijn ze bijvoorbeeld al in september begonnen met knallen. Als je al 3,5 maand met doodsangst in je lijf over straat moet, dan kun je je voorstellen wat dat met zo'n hond doet.'

Anticiperen

Appelman pleit niet direct voor een vuurwerkverbod. Maar wél voor een strikte tijd waar binnen vuurwerk afgestoken mag worden, en voor een strengere handhaving van dat verbod.

'Zo lang je maar kunt anticiperen', zegt Appelman. 'Als het om één nachtje gaat, zoals het officieel hoort, dan kun je bijvoorbeeld besluiten om naar een vuurwerkvrij park te gaan, of naar een eiland.'

Petitie gaat door

Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegde toe dat het afsteken van vuurwerk na de jaarwisseling zal worden geëvalueerd, en dat het zal worden meegenomen in de aanzet tot het beleid voor het oud en nieuw van 2020 en verder.

Dat is voor Appelman niet voldoende. 'De petitie gaat dan ook door, handtekeningen blijven welkom. En we blijven melden bij de politie. 'Als we niks horen, doen we ook niks', zegt de politie wel eens, dus we blijven melden.'

