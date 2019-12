Donald Trump doet een goed woordje voor de Eemshaven

Dankzij bemiddeling door de Amerikaanse president Donald Trump zijn voor Groningen Seaports de deuren open gegaan bij een bedrijf in de VS. Seaports heeft na een bezoek aan de onderneming de interesse weten te wekken voor vestiging in de Eemshaven.

Dat bleek donderdagavond uit de woorden van directeur Cas König van Groningen Seaports op een bijeenkomst van netwerkorganisatie Eemshaven.info.

Het lijntje naar Trump ontstond februari dit jaar tijdens een bezoek aan de Eemshaven en Delfzijl van de ambassadeur van de VS in ons land, Pete Hoekstra.

Loftrompet

Hoekstra, die als geboren Groninger daarmee terug was op zijn geboortegrond, blies tijdens zijn noordelijk bezoek de loftrompet over de Groninger bedrijvigheid. Een goede relatie tussen Hoekstra en Groninger bestuurders leek daarmee beklonken.

'Hij nodigde ons uit om in zijn residentie in Den Haag tijdens de Global Entrepreneurs Summit Groningen te promoten', vertelt König.

De aanwezigheid op de prestigieuze ondernemersbeurs, die dit jaar voor het eerst buiten de VS was, leverde uiteindelijk een reeks waardevolle contacten op. 'Die hadden we anders niet gehad', aldus König.

Welkom

'Voor een van de contacten heeft Pete Hoekstra Trump ingezet om een telefoontje te plegen. Wat ertoe leidde dat wij welkom waren bij de onderneming.'

König heeft veel waardering voor de inzet van Hoekstra. 'Hij loopt echt warm voor het Groninger bedrijfsleven en is ons zeer behulpzaam geweest. Ook nu zijn de contacten met hem goed.'

Om wat voor bedrijf, of in welke sector de bewuste onderneming werkzaam is, kan König niet zeggen. En of het tot business leidt, dat is ook maar afwachten, relativeert de Seaports-directeur. 'Acquisitie is een zaak van de lange adem.'

Speerpunt

Zo nam de werving van Google een jaar of drie in beslag. De internetgigant opende na een lang onderhandelingstraject in 2016 de deuren van zijn datacenter.

Het is niet ondenkbaar dat het contact waar Trump een rol heeft vervuld ook is met een bedrijf in de internet- of datasector. Die branche is een van de speerpunten in de acquisitiestrategie van Groningen Seaports, dat er flink wat bedrijfsterrein voor heeft gereserveerd.

Om welk bedrijf het gaat werd niet bekendgemaakt.

