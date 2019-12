Huurder slaapt drie jaar op de bank om schimmelprobleem: 'Ze hadden veel eerder moeten komen'

Haar kussen en dekbed liggen op een doos in de gang. Elke avond legt Anja Rijkens die op de bank. Ze slaapt al drie jaar niet meer op bed, maar beneden in de woonkamer.

Haar huis aan de Gerrit Raapstraat heeft last van ernstige schimmelproblemen. In de slaapkamers, douche en gang, het zit overal.

Wachten op versterking

Rijkens is één van de huurders van de schimmelwoningen in de wijk Opwierde in Appingedam. Onlangs kwam naar buiten dat zo'n negentig huizen last hebben van schimmel. De woningen worden mogelijk versterkt, waardoor Woongroep Marenland de huizen nog niet wilde renoveren.

Na berichtgeving in de media en Kamervragen van de SP en PvdA stuurde Marenland donderdag een brief naar de huurders. Directeur Gerke Brouwer biedt zijn excuses aan voor het uitblijven van maatregelen en kondigt aan dat de problemen vanaf volgende maand worden aangepakt.

Nu het in de publiciteit komt, reageren ze pas Anja Rijkens - bewoner

Duurde te lang

Rijkens heeft hier een dubbel gevoel bij. Ze is blij dat er eindelijk iets wordt gedaan, maar het duurde te lang: 'Ik heb ze afgelopen jaar twee keer gemaild. Daar werd niet op gereageerd. Nu het in de publiciteit komt, reageren ze pas.'

Op de benedenverdieping van Rijkens' huis is dubbel glas, daar zijn weinig problemen. Boven is enkel glas. Daar is kou en tocht, waardoor schimmel sneller groeit. 'Ik wil daar niet meer slapen. Het is aangetoond dat het slecht is voor de gezondheid', zegt Rijkens.

Niet vol te houden

De Damster, die al vijftien jaar in dit huis woont, hoopt dat de problemen nu snel aangepakt worden. 'Het is belachelijk dat je dit moet doen. Ik ga liever naar boven, op een gewoon bed slapen. Dit is niet vol te houden.'

Naast het aanpakken van de problemen start Marenland in januari met het opstellen van een verbeterplan voor de woning. Dat plan moet in 2021 worden uitgevoerd.

