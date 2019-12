Boeren gaan kerststukjes maken in Amsterdam: 'We willen ons persoonlijke verhaal vertellen'

Schinkel is vrijdagmorgen al om half vijf richting Amsterdam vertrokken. Zij heeft samen met haar man een melkveebedrijf en ze is bestuurslid van Team Agro NL, dat met collega-boerenorganisatie Agractie de bijeenkomst in Amsterdam organiseert.

Elkaar in de ogen kijken

'We hebben allerlei groenten mee en daar gaan we kerststukjes van maken', vertelt Schinkel. 'Het doel is om elkaar te spreken en om elkaar in de ogen te kunnen kijken. Op sociale media is de nuance vaak snel verdwenen.'

Zorgen delen

Volgens Schinkel willen de boeren ook hun zorgen delen met de Amsterdammers. 'We willen vertellen over onze onzekerheid door de regels die elk half jaar veranderen. Is het nog wel rendabel om ons bedrijf voort te zetten en kunnen we het straks nog overdragen in goede toestand?'

Gouden trekker

De actie is niet groot: in totaal zullen er zo'n veertien boeren aan meedoen. Zij hebben wel hun mascotte meegenomen: de gouden trekker.

Lees ook:

- Boeren voeren volgende week woensdag opnieuw actie

- Ultimatum verlopen: supermarkten naar rechter om boerenblokkades