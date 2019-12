Deze dag: Puinruimers in het Oosterpark

Begin jaren negentig was FC Groningen op sterven na dood. Tot dit duo kwam puinruimen. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 14 december 1993, de dag dat Henk van der Wal en Wim Everards aan het roer kwamen bij de FC.

Het is eind jaren tachtig. FC Groningen gooit al een aantal jaren hoge ogen in de eredivisie met als hoogtepunt de derde plek in het seizoen 1990/1991. Geen wolkje aan de lucht.

Tot de FIOD de pijlen richt op FC Groningen, dat dan nog onder leiding staat van Renze de Vries. De FIOD licht de club en betrokken personen door en trekt de conclusie dat er jarenlang valse aangiftes zijn gedaan. De Vries zou met zwart geld spelers hebben aangetrokken. FC Groningen krijgt uiteindelijk een naheffing van meer dan 400.000 gulden.

De Vries vertrekt en maakt plaats voor het duo Van der Wal/Everards. Van der Wal is directeur van de Gado en heeft als ondernemer de verantwoording over een omzet van 260 miljoen gulden. Bij de FC gaat het om bedragen van maximaal 6 à 7 miljoen. Everards is geen onbekende voor de club. Hij is oud-directeur en voormalig president-commissaris van de FC.

De missie van de twee is tegelijk simpel en zwaar. Een schuld van 2,8 miljoen gulden moet worden weggepoetst. Er gaat geen dubbeltje uit zonder dat hier een gegronde reden voor is. Er wordt op de kleintjes gelet, vooral door de rasechte zakenman Van der Wal.

Ruim negen maanden na de aanstelling van het duo meldt Van der Wal dat de club 'terug bij af' is. In de zomer van 1995, na anderhalf jaar lijken uit de kast halen, luidt de boodschap dat er weer rust in de tent is. FC Groningen behaalde 444.067 gulden winst en er was voor 1 miljoen gulden aan seizoenkaarten verkocht.

De volgende stap, sportief succes, blijft de periode die volgt uit en ook financieel houdt het niet over. Na drie jaar saneren willen Van der Wal en Everards de club graag overdragen aan een opvolger.

De pijlen zijn als snel gericht op Hans Nijland, die een half jaar eerder is aangesteld als commercieel directeur. Hij doet het zo goed dat Van der Wal hem een vast loon geeft in plaats van provisie. Alles voor de bezuinigingen.

De laatste daad van het duo Van der Wal/Everards is er eentje die vooral in huize NIjland niet snel wordt vergeten. Nieuwsblad van het Noorden-journalist Jan Mennega krijgt een telefoontje van Van der Wal met de mededeling dat er een nieuwe directeur is: Hans Nijland. Mennega mag hem echter niet bellen, omdat Nijland het zelf nog niet weet.

Voor het verschijnen van de toen nog avondkrant, gaat de telefoon van Nijland. Het is Van der Wal met de mededeling dat hij de nieuwe directeur is. Tijd om na te denken en te overleggen met zijn vrouw is er niet. 'Want het staat al in de krant.'

Daarmee eindigt het tijdperk Van der Wal/Everards. Onder directeur Nijland degradeert de FC, maar na de terugkeer in de eredivisie en de overgang naar de Euroborg gaat het de club weer voor de wind. Dat alles mede dankzij de puinruimers van het Oosterpark.