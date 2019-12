Dit weekend in Groningen: Kerst, trekpaarden en rolschaatskunst

Nog een dikke week en dan is het kerst. Dat is terug te zien in onze greep uit de weekendactiviteiten, waarin ook nog ruimte is voor de Dag van de Trekpaarden en een rolschaatsshow.

Dag van de Trekpaarden

Trekpaarden staan zaterdag van 11 tot 15 uur centraal tijdens de de elfde 'Dag van de Trekpaarden' op Groepskampeerterrein de Zonnegloren in Sellingen. Er zijn verschillende demonstraties en in de middag vertonen de menners tijdens het Noord-Nederlandse kampioenschap hun kunsten op een hindernisbaan. Behalve trekpaarden zijn er ook akkervarkens te bewonderen.

Een eerdere editie van de Dag van de Trekpaarden.



Eindejaarsshow op rolletjes

Rolschaatsvereniging ARC Noord-Nederland houdt zaterdag voor het eerst een eindejaarsschow. In de sporthal aan de Meester D.U. Stikkerlaan in Winschoten voeren de leden 'LETS Dance!' op. De show begint om 19.30 uur. Kaartjes zijn nog te krijgen aan de kassa.

Voorproefje van WinterWelVaart

In het weekend voorafgaand aan het gratis evenement WinterWelVaart in Groningen zijn de historische schepen zaterdag en zondag vanaf 11 uur al te bewonderen in Zoutkamp. Op zaterdag zijn bezoekers in Sappemeer van 10 tot 17 uur welkom om te kijken bij een van de oudste scheepswerven in de provincie, Werf Wolthuis.

Scheepswerf Werf Wolthuis in Sappemeer



'De Blinkende Spade'

In het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal wordt zondag om 14.30 uur de film 'De Blinkende Spade' vertoond. De film gaat over de geschiedenis van de landbouw in de Veenkoloniën. De film uit 1953 duurt anderhalf uur gemaakt ter gelegenheid van de herdenking van het vijftigjarig bestaan van de Veenkoloniale Boerenbond. Reserveren wordt aangeraden en kan via het centrum.

Kerst in dit weekend

Tot slot een greep uit de activiteiten die worden gehouden in de aanloop naar kerst.

Zaterdag 10-16 uur: Kerstmarkt, Kleinemeersterstraat 158, Sappemeer. Informatie:

Zaterdag 10-16 uur: KerstInn en kniepertjes maken, St. Vituskerk, Langestraat 75, Winschoten.

Zaterdag 12-19.30 uur: Kerstmarkt, Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen.

Zaterdag 11-17 uur: Kerstmarkt, Landgoed Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, Slochteren.

Zaterdag 10-16 uur: Kerstknutselen, Hornbach, Groningerweg 45/2, Groningen.

Zondag 11-17 uur: Kerstmarkt, Landgoed Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, Slochteren.

Zondag 12-17 uur: Kerstknutselen, Hornbach, Groningerweg 45/2, Groningen.

Zondag 15.30 uur: Kerstconcert Gruno's Postharmonie en Winkler Prins Harmonie, Winkler Prins, Raadsgildelaan 1, Veendam

Zondag 11-16 uur: Kerstmarkt, boerderij familie Joosten, Kalwijk 72, Hoogezand.

Zondag 14.30 uur: Kerstconcert vrouwenshantykoor De Waddenwichter, Petruskerk, Hoofdstraat 74, Pieterburen.

Zondag 16 uur: Kerstconcert vrouwenkoor Mrs Johnson, Batholomeuskerk, Lageweg 8, Noordlaren.

Zondag 11-17 uur: Dickens Day, centrum Beerta.