Zwanger schaap belandt steeds op de rug, wie is de eigenaar?

Het is al de vierde keer dat Be Duit haar weer op haar poten zet. Een schaap in de weilanden tussen Groningen en Leegkerk belandt telkens op haar rug en kan dan niet meer overeind komen.

'Waarschijnlijk draagt ze lammetjes', zegt Duit. 'Een keer lag ze schuin in de greppel.' Zwangere schapen zijn vaak topzwaar en kunnen niet zelf overeind komen.

Een schaap op de rug is in levensgevaar. Het gas dat de pens aanmaakt en dat het schaap normaal uit boert tijdens het herkauwen, kan dan niet weg. Het gevolg is dat dit gas gaat uitzetten en de longen verdrukt, waardoor het schaap stikt. Het is dus belangrijk dat het dier zo snel mogelijk op de poten wordt gezet.

Spartelen

RTV Noord-verslaggever Elwin Baas rijdt vrijdagmorgen over de Leegeweg naar Groningen als hij plotseling een auto ziet stoppen. De bestuurder springt over een hek, rent het weiland in en helpt een schaap overeind.

Die bestuurder is dus Be Duit. 'De eerste keer kwam ik 's morgens uit bed en keek ik uit mijn raam over de weilanden, toen ik een schaap op de rug zag liggen. Ze lag met de poten omhoog te spartelen. Een paar dagen erna was het weer raak. En weer.'

Eigenaar

In het weiland lopen zo'n twintig schapen. 'Maar ik weet zeker dat het steeds hetzelfde dier is', zegt Duit. Hij heeft geen idee wie de eigenaar is. 'De boer woont ergens anders.'

Inmiddels heeft hij dus al vier keer de held uitgehangen. 'Tja, een dier in nood moet je helpen, hè?'

Hoe zet je een schaap op de poten?

Je kunt een schaap niet zomaar op de poten zetten. De Dierenbescherming legt in een filmpje uit hoe het wel moet: