Abbingh vloert Russen met Oranje en haalt WK-finale (update)

Handbalster Lois Abbingh kan zich opmaken voor de WK-finale in Japan. Oranje versloeg vrijdagochtend het tot dan toe ongeslagen Rusland in de laatste minuut: 33-32.

Nederland en regerend olympisch kampioen Rusland waren voor rust aan elkaar gewaagd en gingen rusten bij de stand 16-16. In het tweede bedrijf lukte het de Russische dames om een gaatje te slaan. Nederland knokte zich terug en kwam met nog tien minuten op de klok op voorsprong.

Met nog minder dan een halve minuut op de klok zette Laura van der Heijden de Oranje-vrouwen op voorsprong. De laatste poging van Rusland verdween enkele tellen voor het laatste fluitsignaal naast. Abbingh was goed voor acht goals.

Abbingh trof in de halve finale liefst acht teamgenoten van haar club Rostov-Don. Vorig seizoen won ze met de club zowel de beker als de landstitel. Ook werd zij verkozen tot de meest waardevolle speler van de Russische competitie. De finale van Champions League werd verloren.

Ik kan heel, heel blij terug naar de club Lois Abbingh - handbalster

'Ik heb hier echt maandenlang naar uitgekeken', zei Abbingh met bij Ziggo Sport. 'Dit is gewoon een droom. Ik kan heel, heel blij terug naar de club.'

'Ik had al dagen in m'n hoofd: als we tegen Rusland spelen, gaan we dit, dit en dit doen. Ik heb uren met de bondscoach gezeten om alles te bespreken. Ik weet precies hoe zij spelen. Ik heb makkelijk praten omdat ik iedere dag met ze train, maar de rest van de ploeg heeft het ook zó goed opgepakt.'

Oranje treft in de finale de winnaar van Spanje-Noorwegen. Deze ploegen spelen vrijdag later op de dag tegen elkaar. De finale begint zondag om 12.30 uur.

Het is de tweede keer dat Nederland de wk-finale haalt. Eerder lukte dat in 2015 in Denemarken. Toen was Noorwegen veel te sterk. In 2017 pakte Nederland brons.

In een update is een reactie van Abbingh toegevoegd

Lees ook:

- Abbingh tipt bondscoach over tegenstander Rusland