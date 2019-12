Jubilerende Tocht om de Noord viert 75 jaar vrijheid

Op zaterdag 26 en zondag 27 september 2020 wordt gewandeld via twee 'bevrijdingsroutes'. Beide beginnen en eindigen in Delfzijl, dat komend jaar de 'gastgemeente' is van de provinciale 5 mei-viering. Farmsum en Delfzijl waren de laatste plekken in onze provincie waar de Duitsers stand hielden voordat ze capituleerden.

Routes langs bijzondere plekken

De route op zaterdag loopt vanaf Uithuizen richting Delfzijl, en gaat onder meer langs Holwierde waar in het voorjaar van 1945 hevig werd gevochten. De route op zondag gaat vanaf Groningen langs het Damsterdiep naar Delfzijl, waar onder meer bij Ten Post, Winneweer en Garrelsweer veel strijd werd geleverd.

De wandelaars komen langs bijzondere plekken die een rol hebben gespeeld bij de bevrijding. Langs de route staan grote foto's en worden verhalen over de vrijheid gedeeld. Hiervoor werkt de organisatie samen met onder meer de Verhalen van Groningen en de Groninger Archieven. Onderweg passeren de wandelaars ook 75 bands en koren.

Extra lange tochten

Er komt bovendien een extra Vrijheidstocht van 75 kilometer, waaraan maximaal 75 mensen kunnen meedoen. Deze route moet binnen vijftien uur voltooid worden, stelt de organisatie als voorwaarde.

Verder is er een tocht van 80 kilometer, de Kennedytocht om de Noord, die binnen twintig uur moet worden volbracht.

In het weekend van de Tocht om de Noord wordt ook een 75 Jaar Vrijheidsfeest georganiseerd, waarvoor de organisatie samenwerkt met het Muziekfestival Delfzijl.

Bevrijdingstocht op 5 mei

Op 5 mei zijn er plannen voor een Bevrijdingstocht. Die dag komt het Bevrijdingsvuur aan in het Stadspark in Groningen.

De bedoeling is dat (groepjes) mensen het vuur daarna naar alle dorpen in onze provincie brengen en daar gaan ontsteken. Dit gaat in estafettevorm en kan bijvoorbeeld wandelend, hardlopend, fietsend of skeelerend. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op Bevrijdingstocht.nl.

Vrouwenmars

De organisatie van de Tocht om de Noord wil bovendien samen met het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en Herinneringscentrum Kamp Westerbork een Vrouwenmars gaan houden, ter herinnering aan een mars in de Tweede Wereldoorlog.

In april 1945 zat in Kamp Westerbork een groep van 116 vrouwelijke politieke gevangenen opgesloten. Met de bevrijding in zicht werden deze vrouwen in de nacht van 11 op 12 april op een mars gestuurd, begeleid door een groot aantal bewakers. Ze liepen via Assen naar Groningen en vervolgens richting Visvliet. Daar werden ze op 14 april 1945 bevrijd.