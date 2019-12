Dit Was De Week: Het kerstgevoel neemt toe, behalve bij de boeren

Dit Was De Week: Van Ede Staal in de Top 2000 tot een verlichte kerstboom in Stad (Foto: RTV Noord)

In Dit Was De Week vatten we elke zaterdag het belangrijkste nieuws voor je samen.



#HupHyperloop

Groningen wordt warmgemaakt voor de mogelijk komst van de hyperloop. De wat? Het is misschien wel net zo futuristisch als het klinkt. De hyperloop is een transportsysteem waarbij door middel van vacuüm personen en goederen kunnen worden vervoerd. We kunnen dan in vijf minuten van Stad naar Amsterdam reizen, bijvoorbeeld.

Samen met Zeeland is onze provincie kanshebber voor een testbaan van het vervoersmiddel. Een groep ondernemers, die eerder (zonder succes) de Grand Prix naar Assen wilden halen, hoopt nu met pr-acties het voor elkaar te krijgen dat de hyperloop naar Groningen komt. Komende vrijdag weten we of het testcentrum hier komt.

Voor Elkaar

Die ene buurvrouw die altijd een maaltijd extra kookt voor de buurman. Of die vriend of vriendin die er altijd voor je is als het even niet gaat. Zelf worden ze niet altijd in het zonnetje gezet. Daarom doen we dit in onze actie Voor Elkaar.



Van 9 tot en met 24 december trekken we de provincie in voor deze mensen die iets goeds voor een ander doen. Iedereen kan iemand opgeven via dit formulier. We sluiten de actie af met een slotshow in theater De Klinker in Winschoten.

Deze week werden 545 kinderfietsjes weggegeven aan gezinnen die het nodig hebben. Het idee komt van globetrotters Martijn en Mariëlle:



Boerenacties verharden

De ontevredenheid onder boeren over de stikstofplannen duurt voort. Deze keer willen ze niet protesteren op het Malieveld, of bij provinciehuizen, maar denken ze erover na om komende woensdag de toegangswegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren.

'Ik krijg te horen dat we te lief zijn', zegt Piet Postma, melkveehouder uit Oldekerk, die zich ook heeft aangesloten bij actiegroep Farmers Defence Force.

Pas op de dag zelf wordt bekend wat er precies gaat gebeuren, vertellen bronnen binnen de actiegroep. Supermarkten stappen in ieder geval naar de rechter om de blokkades op voorhand te voorkomen. Volgens Jan Brouwer, hoogleraar recht en samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn de boeren strafbaar als ze de acties doorzetten:



Een geliefde burgervader

Honderden mensen bewijzen vrijdag een laatste eer aan Meindert Schollema. Hij overleed op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Omstreeks 13.00 uur begon de uitvaartdienst in de Hippolytushal in zijn woon- en geboorteplaats Middelstum.



Ede Staal in Top 2000

In 2007 werd de bekende Groninger zanger nog geweerd uit de lijst der lijsten van NPO Radio 2: Ede Staal. Dit jaar staat hij erin. Voor de eerste keer ooit. En wel met het nummer 't Het nog nooit zo donker west'.

De rest van het land moet nog wel even wennen aan Staal. Deejay Stefan Stasse noemde de plaat: 'Het is nog nooit zo donker geweest'. Ook stond op de website van de Top 2000 tot voor kort dat Staal om onduidelijke redenen nooit meer optreedt. Ede Staal overleed in 1986.



Kerstgevoel

Het was een behoorlijke operatie. Vorige week werd de nordmannspar die op de Grote Markt in Stad staat uit de tuin van mevrouw Panman uit Winschoten geplukt. Het gevaarte is zeventien meter hoog en weegt vierduizend kilo. Er kwam een hijskraan aan te pas.



Donderdagochtend werd het nog aardig spannend. Toen de boom eenmaal geplaatst was op de Grote Markt, trok een vandaal de onderste strengen lampjes uit de boom. De schade: 1000 euro. De lichtjes werden op tijd hersteld, zodat donderdagavond de lichtjes officieel konden worden ontstoken.

Slotplaat

We eindigen de week ook in de kerstsferen. Groninger fotograaf Susan Pathuis liep door de stationshal, en schoot daar het volgende plaatje. Dat wilden we je natuurlijk niet laten ontgaan!