Van doping beschuldigde Schokker: 'Ik laat me niet als een crimineel behandelen'

Nu doet ze haar verhaal.

'Ik heb na de RUN dit jaar nog een paar wedstrijden gelopen. Een halve marathon, een hele marathon en nog een keer 100 kilometer. Daarna maakte ik me klaar voor het WK. Een paar dagen voordat ik daarheen zou gaan, werd ik gebeld door de dopingautoriteit. Ik was positief bevonden.'

Zelf noemt ze die uitslag 'bizar'. Naar eigen zeggen gebruikt ze geen prestatiebevorderende middelen en heeft ze dat ook nog nooit gedaan. 'Als ik dat wil, dan kan ik gewoon wat meer gaan trainen. Maar dat doe ik niet, want het is voor mij gewoon een hobby.'

Interview

Toen ze de uitslag van de dopingtest na de RUN van Winschoten dit jaar onder ogen kreeg, stortte ze niet gelijk in. 'Ik dacht: dit komt nog wel goed. Maar ik had nooit kunnen bedenken dat het zo uit zou pakken.'

Direct na de uitslag belt ze een goede vriendin, die ook duurloopster is, voor advies. Ook belt ze het sportmagazine Runnersworld, waaraan ze net een interview heeft gegeven. 'Ik wilde het hen direct laten weten. Je kan geen interview laten plaatsen als je dit weet.'

Je weet dat je niets fout hebt gedaan, maar het gaat sowieso tegen je werken Hinke Schokker - ultraloopster

'Er gebeurde toen heel veel' vervolgt ze. Schokker is ervan overtuigd dat ze onschuldig is, en schakelt direct een advocaat in om dit te bewijzen. 'Die heeft een paar dingen voor mij uitgezocht.' Daarna neemt ze contact op met de Atletiek Unie, om te voorkomen dat de resultaten van haar dopingtest openbaar worden gemaakt.

'Ik zat midden in allerlei sollicitatiegesprekken. Ik ben mijn opleiding aan het afronden en ben op zoek naar een baan. Dit kun je er dan op zo'n moment echt niet bij hebben. Je weet dat je niets fout hebt gedaan, maar het gaat sowieso tegen je werken.'

Schokker liep dit jaar een nationaal record bij de RUN van Winschoten.



Het moment van publicatie

De Atletiek Unie gaat niet mee in het verzoek van Schokker, omdat dit soort resultaten volgens regelgeving altijd openbaar moeten worden gemaakt. 'Toen heb ik ervoor gekozen om het op mijn manier te doen.' Ze wilde het artikel van Runnersworld gebruiken, het aanvullen met haar toelichting en dat komende dinsdag op haar website plaatsen.

Maar de atletiekbond krijgt het magazine eerder onder ogen en gaat direct over tot publicatie. 'Daar kwam ik gisteren via Facebook achter, dat het allang in de openbaarheid was. Ik vind dat dat echt niet kan. Ik snap ook niets van die regels.'

Ik hoef niet mijn hele dossier voor iedereen open te leggen Hinke Schokker - ultraloopster

Schokker werkt in een ziekenhuis, waar altijd voorzichtig met persoonsgegevens moet worden omgegaan. 'Blijkbaar werkt dit anders.'

De ultraloopster blijft volhouden dat ze zich aan de regels heeft gehouden. Wel gebruikt ze al heel lang een 'onschuldig medicijn'. Wat dat precies is, mag ze op advies van haar advocaat niet zeggen. 'Ik hoef niet mijn hele dossier voor iedereen open te leggen.'

Medicijn gegoogled

Toch weet ze dat het medicijn op een internationale lijst staat, waaruit blijkt dat het gebruik ervan in wedstrijdverband verboden is. 'Dat had ik gegoogled. Maar ik gebruikte het al heel lang voordat ik überhaupt begon met hardlopen. Dus ik dacht: er is niks aan de hand.'

Ik dacht: leuk, een dopingcontrole Hinke Schokker - ultraloopster

Ze gaat ervan uit dat, omdat ze de medicijnen al langere tijd gebruikt, het buiten het wedstrijdreglement valt. Daarin staat namelijk dat vanaf twaalf uur voor de wedstrijd zulke medicijnen niet meer mogen worden ingenomen.

'In dit geval stopte ik al vier dagen van tevoren met het medicijn. De concentraties laten dat ook zien. Ik ben zelfs naar een professor in Gent geweest, die dat kan aantonen.'

Op de dag van de RUN van Winschoten, 14 september dit jaar, gaat ze de dopingcontrole dan ook met een lach tegemoet. 'Ik vind het altijd wel leuk als ik iets nieuws meemaak. Ik dacht: leuk, een dopingcontrole. Maar dan weet je niet dat dit gebeurt.'

Ik ben ook niet opgegroeid als sporter. Mijn ouders vonden het altijd al een overdreven gedoe Hinke Schokker - ultraloopster

Betere voorlichting

Achteraf vindt ze dat ze betere voorlichting had moeten krijgen over hoe zo'n dopingcontrole werkt. 'Ik heb dat nog nooit gehad. Nederland vindt dat alleen de top dat moet krijgen, maar de top is nogal breed gedefinieerd. Het gaat namelijk om zo'n 20.000 topsporters in Nederland.'

Vanwege de beschuldigingen stopt ze per direct met wedstrijdlopen. 'Ik kan wel zonder. Dat klinkt misschien impulsief, maar ik laat me niet als een crimineel behandelen. Ik ben ook niet opgegroeid als sporter. Mijn ouders vonden het altijd al een overdreven gedoe.'

De zaak van Schokker ligt op dit moment bij het Instituut Sport Rechtspraak. Tot het tuchtcollege een uitspraak doet, blijft de atlete voorlopig geschorst.

Lees ook:

- RUN-wonder Hinke Schokker vier jaar geschorst wegens dopinggebruik (update)