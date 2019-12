Ook Duitsers werken aan hyperloop testcentrum, over de grens bij Ter Apel

Het nog te bouwen hyperloop testcentrum van Hardt in Zeeland of Groningen (Foto: Hardt Hyperloop)

Niet alleen Groningen en Zeeland zijn in de ban van de hyperloop. Ook in het Duitse Lathen, vlak over de grens bij Ter Apel, moet een testcentrum voor het supersnelle transportmiddel gebouwd worden.

Het ministerie van Wetenschap van Nedersaksen steunt de oprichting ervan met 290.000 euro. Dat meldt de Duitse zender NDR.

Doel is om studenten van de universiteit van Oldenburg en de hogeschool van Leer-Emden op één locatie aan projecten rond de hyperloop te laten werken. Zij doen al jaren onderzoek naar de mogelijkheden ervan.

Dodelijk ongeval

De keuze voor Lathen is opvallend, gezien de geschiedenis. In de omgeving van de Duitse plaats werd sinds de jaren 90 getest met de magneetzweefbaan Transrapid. In september 2006 sloeg het noodlot toe: met ruim 170 kilometer per uur botste de zweeftrein op een onderhoudswagentje. 23 mensen kwamen om het leven en elf passagiers raakten zwaar gewond.

Concurrentie op komst?

Nu zijn er dus plannen voor een nieuw testcentrum in Lathen. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie moet er een Europees onderzoeks- en technologiecentrum verrijzen voor de hyperloop. Dat klinkt exact hetzelfde als het project van het Delftse Hardt Hyperloop, waar Zeeland en Groningen hun zinnen op hebben gezet.

Van concurrentie is geen sprake, zegt woordvoerder Juliette de la Rie van het bedrijf in Delft.

'De universiteiten hebben nu geld opgehaald om hun bestaande project door te zetten. Voor iedere technologie zijn er verspreid over de wereld verschillende testfaciliteiten die verschillende onderdelen en fases testen. Dergelijke initiatieven juichen wij dan ook toe.'

Duitsers zijn welkom

De plannen van Hardt reiken een stuk verder, legt De la Rie uit.

'Binnen Europa zijn wij op hyperloop-gebied de leidende partij. We zijn initiatiefnemer in het Europese standaardisatieproces en op het gebied van veiligheidsregels. In het European Hyperloop Centre brengen we dat samen.'

Het nog te bouwen testcentrum van Hardt kan straks door verschillende onderzoeksteams gebruikt worden.

'De verwachting is dan ook dat deze Duitse universiteitsteams hier actief zullen zijn en kennis kunnen door ontwikkelen.'

Wat is een hyperloop?

Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door vacuüm gezogen buizen worden geschoten. De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve luchtdruk wordt er ook gebruik gemaakt van magnetisme. In Groningen (of Zeeland) zou een testbaan moeten komen van drie kilometer lengte.

