Tunnel Paterswoldseweg geopend: 'Toen ik vier was werd er al over gesproken'

De tunnel aan de Paterswoldseweg in Groningen is vrijdagmiddag officieel geopend. De tunnel vervangt de oude spoorwegovergang, die in oktober 2018 gesloten werd.

Vanaf 20.00 uur kunnen auto's voor het eerst van de tunnel gebruikmaken.

Met een Hesla door de tunnel

De opening van de tunnel ging gepaard met speeches en de nodige bombarie. Verkeersgedeputeerde Fleur Gräper (D66) reed met een 'Hesla', een Tesla op waterstof, als eerste door de tunnel.

ProRail-regiodirecteur Dorothé Wennekendonk zat op de achterbank. 'De doorstroming van trein, bus, fiets en auto verbetert hierdoor. Bovendien is het veiliger dan een overweg.'

'Waar is dat nou voor nodig?'

Greetje Swarte is 84 jaar en woont al 52 jaar vlak bij de plek waar nu de onderdoorgang ligt. 'In het begin had ik mijn twijfels. Ik dacht: waar is dat nou voor nodig? Mensen willen niet meer wachten voor het spoor', mijmert ze.

Toch ziet Swarte ook wel in dat de tunnel nodig is, zeker nu er nog meer treinen over het spoor gaan rijden. Immers rijden er eind 2020 twee sneltreinen per uur naar Leeuwarden: nu is dat er nog één.

Rollator

'Het is natuurlijk ook wel zo dat mensen steeds vaker en ook langer moeten wachten', zegt Swarte.

'Maar ja, ik heb er niet zo veel meer aan', vindt Swart, die samen met dochter Renée naar de opening is gekomen. Ondersteund door een rollator loopt ze over de weg, de tunnel door. 'Tja, met dat ding hè', klinkt het wat misprijzend.



Fietsers rijden door de pas geopende tunnel (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Overlast

Werkzaamheden brengen overlast, ook voor Swarte. 'Van de BAM (die de onderdoorgang aanlegde, red.) had ik geen last hoor. Maar wel van het water en de elektriciteit. Alles lag open. En ik kon geen kant op.'

Hard werken

Volgens dochter Renée waren die werkzaamheden ook best leuk. 'Je zag hoe hard de mannen eraan gewerkt hebben. Dat geeft wel een speciaal gevoel, het was mooi om te zien.'

'Ik ben hier opgegroeid', zegt Renée. 'Toen ik vijftig jaar geleden klein was, was er al sprake van de komst van de tunnel. En nu is het zover, dat is echt super.'

Muziek

De tunnel wordt geopend met muziek. Onder andere Sky and Sand, een nummer van het Duitse technoduo Paul en Fritz Kalkbrenner, wordt gedraaid.

Leuk voor de jongere tunnelgebruiker misschien, maar Greetje en Renée worden er op de koude vrijdagmiddag niet warm van. 'Mijn vader zei het vroeger ook: die rotmuziek. Ik vind het zo'n geschreeuw, het mag van mij wel wat melodieuzer', zegt Greetje.

Dochter Renée is het met haar moeder eens en zoekt het meer in de tijdgeest van dit moment. 'Het hadden ook kerstliedjes kunnen zijn. Dat had wel wat beter gepast.'

