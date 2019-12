Hoornsemeer wordt vier voetbalvelden groter door komende dijkdoorbraak

Met rubberen laarzen aan loopt Albert-Jan Postma door net afgegraven veengrond. Het is er glad en glibberig en hij zakt tot aan zijn enkels weg. Als hij een graafmachine in stapt doet hij zijn groene laarzen uit, verruilt ze voor pantoffels en gaat in de stoel zitten. Hij wil alvast even oefenen, want dinsdag is de grote dag.

Postma, de eigenaar van het Best Western Plus Hotel Plaza in Groningen, doorbreekt dan de dijk, waardoor het water van het Hoornsemeer tot aan zijn hotel loopt. 'Dit heb ik altijd gewild en nu gaat het gebeuren. Dit is gewoon een jongensdroom die uitkomt.'

Met het doorbreken van de dijk wordt het Hoornsemeer 20.000 vierkante meter groter. Bovendien kan er worden begonnen met het bouwen van een veertig meter lange aanlegsteiger, de ontwikkeling van een nieuw terras en het aanleggen van een tuin.



Een impressie van de plannen. (Foto: RO/EZ)



In 2002 koopt Postma het voormalig KPN-gebouw. Vanaf het begin heeft hij de wens een hotel aan het water te realiseren. De ondernemer gaat in gesprek met verschillende partijen en in maart 2008 presenteert hij zijn eerste plan.

Koepelplan

Met dat voorstel probeert hij de aantrekkelijkheid van zijn hotel voor de hotelgasten te verbeteren. Het hotel moet een verbinding krijgen met het omliggende recreatiegebied.

Het plan wordt niet uitgevoerd, maar de intenties van Postma worden wel opgemerkt door Meerschap Paterswolde, dat eigenaar is van het stuk grond.

Het Meerschap is bezig met het zogenaamde 'Koepelplan', een initiatief dat zich richt op de ontwikkeling van de noordoosthoek van het Hoornsemeer. Het idee van Postma sluit daarbij aan en wordt zodoende onderdeel van een groter geheel.

Postma heeft veel belang bij de uitbreiding van het Hoornsemeer. 'Ik ben bereid om een miljoen euro in het water te gooien', zegt hij grappend.

Hij legt uit dat het gebied openbaar is, maar dat zowel het hotel als de omgeving de vruchten kunnen plukken van een investering. Om meer draagvlak en mogelijkheden te creëren gaat hij ook in gesprek met andere partijen.



Het Hoornsemeergebied heeft een regionale functie en zodoende zijn ook de provincie, het Meerschap en de Regio Groningen-Assen betrokken bij de gesprekken.

Het Best Western Plus Hotel Plaza aan het Hoornsemeer. (Foto: Laurens Sembiring/RTV Noord)



Slag of stoot

In 2014 wordt er een nieuw plan gepresenteerd, waarin onder andere staat dat het hotel plannen heeft voor een horecapaviljoen. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om de buurtbewoners op de hoogte te stellen.

Postma vertelt dat hij positieve reacties ontvangt, maar dat hij met zijn uitbreidingsplannen bij niet iedereen de handen op elkaar krijgt.

Buurtbewoners vrezen lawaaioverlast en natuurschade en vinden dat ze niet genoeg worden betrokken in het proces. Zij worden gesteund door de fracties van de SP en het CDA in de gemeenteraad van Groningen.

Een groep omwonenden verenigt zich in de werkgroep Noordoosthoek Groen en maakt gebruik van bezwaarmogelijkheden. Uiteindelijk oordeelt de Raad van State eind 2016 dat het belang van de ontwikkeling van het gebied zwaarder weegt dan het belang van de groep omwonenden.

Het project kan dus doorgaan. 'Daar was ik natuurlijk heel blij mee', vertelt Postma. Volgens hem handelde een deel van de tegenstanders uit argwaan. 'Ik snap dat niet. Wij hebben het beste voor met het gebied. Wij hebben hier een hotel en onze gasten komen hier voor de rust. Wij willen geen overlast.'

De omwonenden hoeven zich volgens hem ook geen zorgen te maken dat het gebied een hangplek wordt. Er komt een hek, waardoor het terrein 's nachts wordt afgesloten. 'Hier moet geen lawaai komen in de nacht, daar hebben ook mijn hotelgasten last van. Ik moet zorgen dat ik geen gezeik krijg, want ik ben de eerste die er last van heeft.'

Omslag

In de wijk is van het verzet uit het verleden weinig meer te merken. 'Ik vind het mooi dat dit er nu komt, het zorgt voor meer levendigheid in de buurt', zegt een man die langsloopt met zijn hond.

'Het is een enorme rotzooi geweest tijdens de werkzaamheden, maar het wordt leuk en mooi. Ook voor het hotel is er wat meer vertier', zegt buurtbewoonster Aneta Monsanto.

Zij erkent dat er mensen zijn die er minder positief over denken, met name vanwege de verwachte drukte. 'Maar kom, ik denk niet dat wij daar wat van merken.'

'Ik denk dat het voor de mensen in de buurt hartstikke leuk is om straks even over de pier te lopen en even hier te vertoeven', zegt Postma met een grote glimlach.

'Ik kijk er naar uit om de dijk te doorbreken. Voor mij is de voltooiing van dit project het bewijs dat als je een idee hebt, dit ook echt te realiseren is, ook al moet je figuurlijk natuurlijk het geld in het water gooien.'

Al pratend komt Postma er achter dat het besturen van een graafmachine niet zo eenvoudig is. 'Je moet heel voorzichtig en precies te werk gaan. Je moet zorgen dat hij niet te veel schokt, dus ik ga nog wel een keer oefenen.'

