Itakura kind van de rekening tegen ADO Den Haag

Als Deyovaisio Zeefuik zaterdag fit is dan zal Ko Itakura voor het eerst dit seizoen vanaf de bank starten. FC Groningen-trainer Danny Buijs geeft de voorkeur aan het koppel Mike te Wierik en Samir Memisevic in het hart van de defensie.

Mocht Zeefuik zaterdag niet fit genoeg zijn, dan start Te Wierik als rechtsback en zullen Memisevic en Itakura in het hart van de defensie spelen. Als Zeefuik wel inzetbaar is dan zal de Japanner dus voor het eerst dit seizoen op de bank beginnen.

'Keuze staat vast'

Vorige week kon Buijs die beslissing nog eventjes uitstellen, doordat Te Wierik vanwege een heupblessure niet inzetbaar was. Tegen ADO moet hij waarschijnlijk voor het eerst echt een knoop doorhakken over de centrale verdedigers.

'Die keuze staat vast', stelt Buijs. 'In mijn optiek hebben we heel veel jong talent. Als je bijvoorbeeld naar afgelopen zondag kijkt, dan hebben we in de tweede helft zeven spelers op het veld staan die met hun eerste eredivisieseizoen bezig zijn. Dat is geen excuus, maar dat zijn wel feiten.'

Het is duidelijk dat het een lastige keuze is Danny Buijs - trainer FC Groningen

'Dan heb ik het met name over de spelers op het middenveld en in de aanval. We hebben vorig seizoen ook gemerkt dat het toch wel fijn is voor spelers om jongens om zich heen te hebben met ervaring. De reden dat ik gezegd heb dat Memisevic altijd speelt, is omdat hij altijd een bepaal niveau haalt. Dat geldt ook voor Sergio Padt, Mike te Wierik en Deyovaisio Zeefuik dit seizoen. Die jongens scoren nooit twee of drie wedstrijden achter elkaar een onvoldoende. Maar het is duidelijk dat het een lastige keuze is.'

Achteraf anders gedaan

Toen Memisevic weer inzetbaar was, koos de oefenmeester ervoor om het centrale duo intact te houden en de Bosniër op het middenveld op te stellen. Met de kennis van nu had Buijs toen een andere keuze gemaakt.

'Ik had Memisevic als ik het over mocht doen gelijk achterin gezet', geeft Buijs toe. 'Dan had ik Matusiwa op het middenveld laten staan.'

De coach is wat dat betreft ook kritisch op zichzelf. 'Ik ben nu anderhalf jaar trainer van deze club, dus het zou ook raar zijn als ik geen fouten maak. Ik zeg ook altijd gekscherend tegen Mark-Jan Fledderus dat als je een trainer wil die geen fouten maakt, dan had je Advocaat of Mourinho moeten nemen, maar geen Danny Buijs.'

Prestaties

'Ik kijk naar prestaties. We hebben ook met Te Wierik en Itakura verloren van Heracles, Twente en VVV. Mike en Samir hebben ook heel veel samen gespeeld. Onder mij zijn ze vorig jaar als koppel begonnen en geëindigd. Ik denk dat in de communicatie, maar ook in de stabiliteit deze jongens belangrijk zijn voor het team. Eerste en tweede aanvoerder, allebei eind twintig. Ko heeft een paar uitstekende wedstrijden gespeeld, maar ook een paar mindere. Het blijft een lastige keuze.'

Speciaal gevoel

'Ik kijk wel met een speciaal gevoel naar de wedstrijd tegen ADO omdat ik daar natuurlijk gespeeld heb en een hele mooie tijd heb gehad. Die club zit momenteel wel in een hele aparte situatie op dit moment, sportief gezien. Een beetje vergelijkbaar met ons vorig jaar.'

'Daarnaast hebben ze ook nog veel randzaken eromheen die spelen. Dat maakt het wel een rare wedstrijd. Een beetje een kat in het nauw. Er staat spanning op. We moeten ons voorbereiden op een hele fysieke ploeg. Jongens gaan het grensje opzoeken en er misschien wel overheen. Ik heb zelf nog met Lex Immers en Tommy Beugelsdijk gespeeld. Toch denk ik dat wij de favoriet zijn', stelt Buijs.

