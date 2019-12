FC Groningen wil verlengen met aanvoerder Mike te Wierik

'De club heeft de intentie uitgesproken om mijn contract te verlengen en daarover gaan we in gesprek', zegt de aanvoerder van FC Groningen. 'Dat zal de komende weken wel op gang gaan komen en dan gaan we kijken wat daaruit komt.'

'Naar mijn zin'

Te Wierik speelde dit seizoen veertien wedstrijd voor FC Groningen. Vorige week tegen FC Utrecht was hij geblesseerd en de uitwedstrijd tegen AZ moest de verdediger laten schieten vanwege een schorsing.

'Als er uit de aanbieding waardering spreekt, dan gaan we in gesprek. Ik heb het in Groningen in ieder geval erg naar mijn zin, maar ik ben ook zevenentwintig. Mocht ik een meerjarig contract tekenen dan loop ik aan het eind tegen de dertig en moet je je ook afvragen of je dan nog een stap kan maken. Als ik nu bijvoorbeeld even naar mijn ouders wil dan kan ik daar zo heen, dat is me ook veel waard. Dat zijn dingen die ik moet gaan afwegen. Het ligt eraan wat er komt, je moet er goed over nadenken en dat doe ik in ieder geval niet in een dag.'

Naar het buitenland?

Dat het buitenland voor Te Wierik een optie en misschien ook wel een droom is, dat is geen geheim. Aan het begin van vorig seizoen hield toenmalig directeur Hans Nijland een transfer naar de Belgische club AA Gent tegen.

'Toen had ik financieel en qua club een stap kunnen maken', erkent de aanvoerder. 'Bij Groningen heb ik een bepaalde zekerheid en die ruil ik in ieder geval niet in voor zomaar iets.'

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus reageert enigszins verbaasd als hem gevraagd wordt naar de intentie om het contract met Te Wierik te verlengen. 'Als je met elkaar in gesprek gaat over een contract, dan vind ik dat je dat niet in de media moet gaan roepen. Maar dat is zijn keuze. Mochten we er niet uitkomen dan weet ik wel hoe de supporters het gaan zien, want dan is het natuurlijk een geldkwestie. Als ik door zijn bril kijk, dan vraag ik me af hoe handig het is.'

Cultuurbewaker

De technische man geeft daarnaast ook aan waarom hij met de aanvoerder door wil gaan. 'We zijn tevreden over hoe Mike zich ontwikkelt en hij heeft een belangrijke rol in het team. We vinden hem inmiddels met zijn leeftijd, zijn rol binnen de groep en zijn ervaring een cultuurbewaker van de club is geworden. Het is een prima verdediger die altijd een voldoende scoort. We zijn dit jaar, maar ook vorig jaar verdedigend goed. In ieder geval hebben we voldoende redenen om met Mike in gesprek te gaan.'

