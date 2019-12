RTV Noord steekt de handen uit de mouwen voor een ander

Medewerkers van RTV Noord steken vandaag de handen uit de mouwen in het kader van de actie Voor Elkaar en doen vrijwilligerswerk. Dat gebeurt op drie plaatsen in onze provincie.

Bij zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren helpen we onder meer bij het voeren van de dieren en het verven van de terrasstoelen.

Vlnr: Selma Veltens, Remy van Mannekes, Joyce Kranenborg (met vergiet), Babette Alma en Jeroen Berkenbosch in Sellingen.



Team Sellingen aan het werk bij vakantiepark De Barkhoorn. Video: Jeroen Berkenbosch



Bij vakantiepark De Barkhoorn in Sellingen helpen we bij het inpakken van de safaritenten, die in de winter opgeslagen liggen.

Team Haren snoeit knotwilgen bij Zorgboerderbij De Mikkelhorst in Haren. Video: Jan Been



En in Ten Boer steken we een handje toe bij twee woonzorgcentra: Innersdijk en De Bloemhof.

Cunera van Selm is een van de vrijwilligers die zaterdagochtend aan de slag is in Innersdijk. 'We maken kerststukjes met vijftien bewoners. Het is supergezellig. Koffie, thee, kerstkrantjes, alles is er.'

'We hebben gezellige gesprekken met de mensen hier. Het kan niet beter. Ik ben enorm verrast hoe goed de mensen hier kerststukjes kunen maken. Het lijkt haast alsof ze het vaker hebben gedaan.'

Wat is Voor Elkaar?

RTV Noord staat tot en met 24 december in het teken van goed doen voor een ander. Dit is te zien en volgen op al onze kanalen: radio, online en tv. We zetten bijzondere Groningers in het zonnetje en roepen iedereen op iets voor een ander te doen.

Iedere dag zijn er duizenden Groningers die zich inzetten voor iemand anders. Als vrijwilliger in de zorg, bij de buurtvereniging of de sportclub. Maar ook die buurvrouw die een maaltijd extra kookt voor haar alleenstaande buurman, de mantelzorger die altijd voor je klaarstaat of die ene collega die hielp toen je het moeilijk had.

Tot en met Kerst zetten we deze goede Groningers in het zonnetje en roepen we jou op ook iets te doen voor een ander.

