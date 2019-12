Warming-up: ADO Den Haag - FC Groningen

Voor het eerst zal Ko Itakura de wedstrijd vanaf de bank gaan bekijken. Aangezien alle drie centrale verdedigers fit zijn, moet trainer Danny Buijs een keuze maken. En die keuze is gevallen op het duo Mike te Wierik en Samir Memisevic. Buijs spreekt van een moeilijke keuze. Hij vindt Memisevic één van de spelers die altijd moet spelen, mits fit.

De vorm: FC Groningen

Na zes overwinningen op rij, verloor FC Groningen de laatste twee wedstrijden van respectievelijk Fortuna Sittard en FC Utrecht. Samir Memisevic nam het woord 'crisis' al in de mond, maar daarvoor is het toch nog echt te vroeg. Het team van Buijs staat momenteel op de tiende plaats met 21 punten uit zestien wedstrijden.

Al weken gaat het over het spel aan de bal en dat is iets wat ook echt beter moet. Daarvoor lijkt een vaste basisopstelling wel een pluspunt te zijn omdat er dan eerder vastigheden tussen de spelers ontstaan. Toch kiest Buijs er waarschijnlijk wederom voor om op het middenveld een aanpassing te doen. Gabriel Gudmundsson zal starten ten koste van Ahmed El Messaoudi.



De vorm: ADO Den Haag

De Hagenezen wonnen op 26 oktober voor het laatst een wedstrijd. Tussen toen en nu werden er slechts twee punten vergaard. Daardoor staat ADO op dit moment op de voorlaatste plaats in de eredivisie, met slechts twaalf punten uit zestien wedstrijden.

Trainer Alfons Groenendijk trok tussentijds zijn conclusies en stapte zo'n twee weken geleden op. Vorige week, de eerste wedstrijd onder interim Dirk Heessen, eindigde in een bloedeloze 0-0 tegen FC Twente. Danny Buijs komt met Tommy Beugelsdijk en Lex Immers twee spelers tegen met wie hij zelf nog samenspeelde bij ADO.



Waar moeten we op letten?

FC Groningen wil vooral aan de bal wat meer laten zien dan afgelopen weken. Vooral de eerste helft tegen FC Utrecht was van een heel laag niveau en dat moet beter. Daarnaast heeft de ploeg de grootste moeite met het creëren van kansen. De Trots van het Noorden staat met slechts achttien doelpunten aan de onderkant van de ranglijst. Verdedigend staat het zoals inmiddels bekend is als een huis, maar de toeschouwers willen ook wel eens vermaakt worden.



Historie

FC Groningen en ADO Den Haag speelden 25 keer tegen elkaar in eredivisieverband in de Hofstad. De cijfers zijn precies in evenwicht. Zowel Groningen als ADO wist tien keer te winnen. Vijf keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.



FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord. ADO Den Haag - FC Groningen begint om 18.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 18.00 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.



Blessures/schorsingen

Deyovaisio Zeefuik is een twijfelgeval.



Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Matusiwa, Lundqvist, Hrustic, Gudmundsson; Sierhuis en Asoro.

