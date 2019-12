Rechtbank wil meer onderzoek in zaak tegen Damster die ex-vriendinnen mishandelde

Hoewel de rechtbank de mishandelingen en poging tot doodslag bij een van de exen die hij probeerde te wurgen wel bewezen vindt, moet er meer onderzoek komen naar de psychische toestand van de Damster.

Gedwongen behandeling beter?

De rechtbank vraagt zich af of een gedwongen behandeling niet beter is. Uit onderzoek blijkt dat de man onder meer zwakbegaafd is, verslaafd is aan cannabis en hij reageert impulsief en buiten proportioneel als hij boos is.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van achttien maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moest de man zich laten behandelen, maar welke behandeling dat moet worden, moet volgens de rechtbank dus beter worden uitgezocht.

In boxer de straat op

De Damster heeft tussen 2018 en 2019 drie van zijn ex-vriendinnen mishandeld, waarbij hij hen meerdere keren met zijn vuisten in het gezicht sloeg. Een keer liep een ruzie zo uit de hand, dat hij de vrouw probeerde te wurgen. Toen ze bijkwam op de grond van de slaapkamer, is ze in haar boxer de straat op gevlucht, terwijl ze haar zoontje in de woning achterliet.

De 29-jarige man ontkende de mishandelingen of noemde het een 'gewone ruzie'. Het was ook niet de eerste keer dat de man zich bij de rechter moest melden. In 2017 kreeg hij door de politierechter nog een taakstraf opgelegd. Ook zijn er bij de politie vanaf 2015 twintig meldingen bekend van het mishandelen van verschillende ex-partners.

