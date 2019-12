Eis: veertien maanden cel voor witwassen en drugs- en wapenbezit

De man, die al vaker voor de rechtbank heeft gestaan vanwege drugshandel, afpersing en wapenbezit, was al langer in beeld bij justitie. In 2018 werd de man al rijdend in een dure auto gezien door de politie. 'Daar werden vraagtekens bij gezet. Hoe kunt u in zo'n auto rijden, terwijl u een wajong-uitkering heeft?', zei de rechter vrijdagmiddag.

Stroomversnelling

Het onderzoek kwam volgens de officier van justitie in een stroomversnelling toen er een aangifte van bedreiging tegen de verdachte binnenkwam. Hij zou een kennis met een pistool te hebben bedreigd. Justitie besloot huiszoeking te doen in de woning van de verdachte.

Bij de huiszoeking werd niet alleen een doorgeladen pistool gevonden, maar ook een flinke hoeveelheid contant geld. Een kleine 15.000 euro lag in een plastic Albert Heijntas. Verder werden er verschillende soorten drugs, waaronder hennep, cocaïne en xtc gevonden.

Autohandel

Het geld dat in de tas zat, was volgens de geboren Amsterdammer voor zijn werk. Hij zou een tijd in de autohandel hebben gezeten voor een Gronings bedrijf. Daar zou hij ook na zijn vrijlating weer aan het werk kunnen.

De officier van justitie zet hier echter vraagtekens bij. De autohandelaar zou hebben verklaard dat de verdachte slechts een klant is. Bovendien kan het geld volgens het Openbaar Ministerie gezien zijn inkomen niet van de handelaar zijn en is de autohandelaar al ruim een jaar geen eigenaar meer van het autobedrijf.

50.000 euro terugbetalen

De officier van justitie neemt daarom ook als bijzondere eis op, dat de man na zijn vrijlating niet bij de autohandelaar zijn dagbesteding mag volgen. Ook eist hij naast de celstraf een meldplicht bij de reclassering, moet de man zich laten behandelen voor zijn antisociale persoonlijkheidsstoornis en moet hij drugstesten ondergaan. Tot slot moet hij de 53.000 euro terugbetalen.

De rechtbank doet op 7 januari uitspraak.