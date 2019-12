'Feestmutsjes en teleurstelling': gemengde gevoelens bij nieuwe ziekenhuis-cao

Medewerkers van de Groningse ziekenhuizen werden vanmorgen wakker met het nieuws dat zij de komende twee jaar 8 procent loonsverhoging krijgen. Daarbij komt een eenmalige uitkering van 1200 euro.

Feestmutsjes en toetertjes

'Ik heb vanmorgen in de Whatsappgroep met collega's meerdere feestmutsjes en toetertjes voorbij zien komen', zegt kinderverpleegkundige Boskers.

Op de telefoon van René Pul, actieleider en verpleegkundige op de spoedeisende hulp van het Martini Ziekenhuis, verschenen andere berichten. 'Bij ons overheerste toch de teleurstelling.'

Tegenvallers

De werkgevers hadden al een keer 8 procent voorgesteld. Het tegenbod van de ziekenhuismedewerkers was 10 procent. 'Eigenlijk kan je stellen dat de vakbonden wat betreft het loon niet veel resultaat hebben geboekt', zegt Pul. 'Dat valt toch tegen.'

Wat ook tegenvalt, is de steun vanuit Den Haag. 'Het onderwijs krijgt er wel miljoenen bij. En als het om zorg gaat, roept de politiek meteen dat het geld op is', zegt Pul.

Werkdruk

Boskers sluit zich aan bij het standpunt van Pul. Hij hoopt dat dit akkoord genoeg is om de zorg aantrekkelijker te maken zodat ze nieuwe mensen kunnen aantrekken. 'Op die manier hopen we de werkdruk weer te verlagen.'

Pul is over andere zaken die in het nieuwe cao staan wel tevreden. 'Als we ziek zijn, krijgen we 100 procent uitbetaald. Dit was eerst 90. En de toeslag voor onregelmatig werken is verbeterd.'

Nieuwe acties?

De afspraken worden nu voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Het is afwachten of zij instemmen met het akkoord. 'Maar als het landelijk wordt weggestemd, moeten we opnieuw de barricades op', zegt Boskers.

Al zitten zowel Boskers als Pul daar niet per se op te wachten. 'Het is nooit leuk dat dit soort acties nodig zijn. We gaan liever gewoon aan het werk', zegt Boskers.

Pul: 'Voor ons is het lastig om acties te organiseren. Wij hebben te maken met patiënten en kunnen niet zomaar de deuren sluiten en op de trekker naar Den Haag gaan.'

Lees ook:

- Nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel na maanden actievoeren

- Gronings ziekenhuispersoneel voert actie

- Actiedag in Martini Ziekenhuis: 'We komen handen tekort, het komt niet goed zo'