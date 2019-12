Rood aangelopen FC Groningen vergeet opnieuw te winnen in Den Haag

Voor de tweede keer dit seizoen heeft FC Groningen in het Haagse Car Jeans Stadion gelijk gespeeld. En net zoals in augustus tegen AZ, vertrok de FC zaterdag na de 1-1 tegen ADO uit de residentie met het gevoel dat er meer in had gezeten.

De wedstrijd werd kort voor rust namelijk volledig op z'n kop gezet. Eerst scoorde de thuisploeg tegen de verhouding in de gelijkmaker, waarna Deyovaisio Zeefuik ook nog eens zwaar werd bestraft met een directe rode kaart.

En nadat alle kruitdampen tenslotte waren opgetrokken, kreeg Asoro in blessuretijd nog dé kans om zijn ploeg aan de overwinning te helpen. Oog in oog met doelman Koopmans faalde hij echter jammerlijk.

Stormloopje

Afgezien van de eerste paar minuten, toen de thuisploeg een klein stormloopje ontketende, had FC Groningen niet zo veel van de Hagenaars te duchten. Na die eerste vijf minuten nam de ploeg van Danny Buijs het heft vrij resoluut over.

Dat resulteerde in een handjevol hoekschoppen, maar nog niet in kansen. Maar de eerste mogelijkheid die de FC na een kwart wedstrijd kreeg, was prompt raak: in een razendsnel uitgevoerde counter (vier tegen één) ging Gabriel Gudmundsson voor eigen succes. En terecht, zo bleek: hij verschalke doelman Koopmans in de verre hoek: 0-1.

Nadat Asoro had verzuimd zijn ploeg op een marge van twee doelpunten te zetten, sloeg het noodlot kort voor rust aan de andere kant van het veld toe. Een vrije trap leek over alles en iedereen heen te zeilen, maar Beugelsdijk slaagde erin de bal toch nog voor het doel te lepelen. Daar stond Necid klaar om binnen te knikken: 1-1.

Gifbeker

Maar daarmee was de gifbeker voor de FC nog niet leeg. Zeefuik maakt zich breed, en kreeg van Kooij, op advies van de VAR, direct rood. Een behoorlijk zware straf.

Godverdomme, je naait ons al vier keer dit seizoen FC Groningen-trainer Danny Buijs tegen scheidsrechter Kooij

Dat vond kennelijk ook Groningen-trainer Danny Buijs. 'Je naait ons al vier keer dit seizoen', voegde hij Kooij toe bij het opkomen voor de tweede helft toe. De coach doelde daarbij op de ontmoetingen met FC Twente (twee keer rood) en SC Heerenveen (strafschop), toen Joey Kooij de VAR was.

Geweldige aanval

Man minder of niet: FC Groningen bleef ook na rust voor de winst gaan. Na een uur spelen was het ook bijna raak: Sierhuis kopte op de lat, na een strakke voorzet van Asoro. Deze aanval had meer verdiend.

Dat gold misschien ook voor de treffer die ADO'er Falkenburg even later maakte. Die werd namelijk afgekeurd, omdat hij de bal even eerder ongelukkig op z'n had had gekregen.

Haagse druk

De Haagse druk nam in de slotminuten, waarin ook trainer Danny Buijs nog de rode kaart kreeg, wat toe, maar de puntendeling kwam niet meer in gevaar. Daarmee behaalde FC Groningen voor de tweede keer dit seizoen een gelijkspel in het Cars Jeans Stadion.

Beide keren zullen de noorderlingen hebben gedacht dat er meer in het vat zat. Zeker toen Asoro in de derde minuut van de blessuretijd dé kans op de winst liet liggen door blind op Koopmans te knallen.

