Danny Buijs: 'Je krijgt het gevoel dat deze scheidsrechter dit bewust doet'

De druiven waren zuur bij FC Groningen, na afloop van de 1-1 bij ADO Den Haag. Natuurlijk ging de hand in eigen boezem (kans Asoro in de slotminuut), maar de verwijten waren er vooral ook voor scheidsrechter Joey Kooij.

Trainer Danny Buijs baalde na afloop. Logisch, want hij vond niet alleen dat zijn ploeg had moeten winnen. Hij maakte zich bovendien boos over de manier waaróp er twee punten werden verloren, waarna hij tenslotte zelf ook nog eens werd weggestuurd vanwege kritiek op de leiding.

Geen elleboog

'Dat was natuurlijk absoluut geen rode kaart', zei Buijs over de veldverwijzing van Zeefuik. 'We weten dat ie hoog kan springen en dat ie daarbij z'n armen gebruikt om z'n evenwicht te bewaren. Maar hij heeft natuurlijk nooit bewust een elleboog gegeven.'

Vier keer genaaid? Volgens mij zijn dat de feiten FC Groningen-coach Danny Buijs

Dat Kooij op advies van de VAR niettemin de rode kaart trok, deed bij Buijs het bloed koken. 'Godverdomme, je naait ons al vier keer dit seizoen', voegde hij de arbiter voor iedereen hoorbaar toe, toen de ploeg zich klaar maakten voor de tweede helft.

Bewust

'Volgens mij zijn dat de feiten', reageerde Buijs na afloop droogjes. 'Twee keer rood en een penalty tegen FC Twente, een onterechte penalty tegen in het duel met Heerenveen, en nou dit weer. Dan krijg je toch het gevoel dat ie het bewust doet. En als hij het niet bewust doet, dan is ie dus nog niet goed genoeg voor dit niveau.'

Aanvoerder Mike te Wierik dan over scheidsrechter Joey Kooij: 'Daar ga ik niks over zeggen, want dat heeft toch geen zin.'

Zwaar bestraft

Maar: 'In Engeland lachen ze hier natuurlijk om', vond de verdediger over de rode kaart van Zeefuik. 'Ik moet 'm nog terugzien, maar ik hoorde dat het zwaar bestraft was. Lullig voor 'm. Hij bood er ook z'n excuses voor aan, want hij vond dat hij de ploeg in de steek had gelaten.'

Los daarvan stond Te Wierik de pers te woord met een kleine kater. 'Natuurlijk, want ik vind dat we hadden moeten winnen. Ze zijn precies twee keer voor onze goal geweest. En ondanks dat we 50 minuten lang met tien man speelden, waren we gewoon de betere ploeg. Waarbij we in de laatste minuut de winnende zo binnen hadden kunnen prikken...'

Scheldwoorden

Dat vond ook Buijs, die kort daarvoor zelf ook de rode kaart had gekregen. 'Zoiets moet mij natuurlijk niet overkomen', sprak Buijs na afloop schuldbewust, 'maar aan de andere kant vond ik het overdreven. Als ik nou écht erge scheldwoorden had gebruikt, dan had ik me er iets bij voor kunnen stellen. Maar dit had ie evengoed af kunnen doen met een gele kaart of een waarschuwing.'

[Deyovaisio Zeefuik:Die rode kaart was natuurlijk lachwekkend. Maar ik ben blij dat we daardoor niet hebben verloren]

Tenslotte de onfortuinlijke Deyovaisio Zeefuik zelf. Wat hij van zijn rode kaart vond? Lachwekkend. 'De scheidsrechter vond dat ik bewust een een slaande heb gemaakt. Onzin natuurlijk, want dat was absoluut niet het geval.'

Lachwekkend, dus. Zeefuik: 'Voetbal is een mannensport, en contact zal er altijd zijn. maar een bewust slaande beweging heb ik natuurlijk niet gemaakt. Welnee.'

Gelukkig mens

Niettemin: 'Uiteindelijk ben ik blij dat we niet door die rode kaart van mij hebben verloren. Daardoor staat hier toch een gelukkig mens.'

