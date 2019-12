Coalitie Oldambt vraagt CDA, D66 en ChristenUnie terug aan tafel

De zeven partijen in de gemeente Oldambt (Foto: Marco Grimmon/Fotobewerking RTV Noord)

Maar liefst zeven politieke partijen in Oldambt denken na over een bestuurlijke samenwerking. 'De rust moet wederkeren en wij moeten nog veel besluiten nemen. Wij weten nog niet precies hoe die samenwerking eruit gaat zien', zegt PvdA'er Alida Michels.

Politiek Oldambt staat voor een flinke uitdaging. Er moet voor miljoenen bezuinigd worden. Ondertussen heeft de coalitie een minderheid van het aantal zetels, omdat de SP in september de samenwerking opzegde.

Welke partijen?



De coalitie bestaat uit de PvdA, VVD en de Partij voor het Noorden. Die partijen spreken met Gemeentebelangen over een samenwerking. Verandert er niks, dan hebben die vier partijen een meerderheid van de zetels in handen. Dat lijkt al bijna in kannen en kruiken, tot PvdA'raadslid Geert Kluiter zijn eigen weg gaat en uit de fractie stapt.

Hij heeft naar eigen zeggen een meningsverschil met partijgenoten en begint zijn eigen partij. Dit heeft gevolgen voor de beoogde nieuwe coalitie. Zonder de zetel van Kluiter is er niet langer sprake van een meerderheid. PvdA'er Michels: 'Het hele speelveld is daardoor veranderd.'

Gemeentebelangen ziet daardoor geen meerwaarde in het leveren van een eigen wethouder. 'Wij worden dus niet de nieuwe coalitiepartij', zegt voorman Ger Klein. Dat betekent niet dat Klein zich overal uit terugtrekt. Hij blijft aan de onderhandelingstafel zitten.

Sterke bestuurlijke vorm



Die tafel wordt in januari aangevuld met het CDA, D66 en de ChristenUnie. Alle drie de partijen haakten in een eerder stadium af. Maar omdat dat niet op inhoudelijke gronden was -binnen D66 heerste een machtsstrijd en CDA en ChristenUnie eisten te veel wethoudersuren-, ziet de coalitie mogelijkheden.

Michels: 'Wij willen vooruit en stabiliteit. Die intentie is bij alle zeven partijen aanwezig. Inhoudelijk kunnen wij elkaar goed vinden, dat is al vaker gebleken. Dit kan leiden tot een sterke samenwerking.'

Wethouders



De gemeente Oldambt mag wettelijk gezien vijf wethouders hebben, maar doet dat werk nu met slechts drie. En nu Gemeentebelangen geen wethouder levert, blijft dat onveranderd.

Klein daarover: 'De gewenste meerderheid is van tafel, dus is het onnodig om een wethouder te leveren. Dat bespaart ook nog eens geld. Op dit moment kunnen de wethouders de druk nog aan. Wij weten het, het wordt erg druk, maar ik heb er vertrouwen in dat zij dat kunnen.'

De gesprekken tussen de zeven partijen starten begin januari.