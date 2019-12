Column: Postbode in dartkleren

De Wijertbar, vier jaar geleden. De spanning is om te snijden. Beide teams staan op 'dubbel 3'. Een van de moeilijkste dubbels bij darts. Hoeveel missers er geweest zijn, weet ik niet meer. In ieder geval niet op de vingers van twee handen te tellen.

De handen bibberen want er staat een plek in de bekerfinale op het spel. De wedstrijd tussen het team van de gelijknamige kroeg en Bowling 050 duurt tot ver na twaalven. Mijn broer heeft, onverwacht, ineens stalen zenuwen. Zijn eerste pijl verdwijnt in het midden van het vakje. Game, set and the match voor Bowling.

Een vijftal amateurdarters valt elkaar in de armen en klopt elkaar op de schouders. We hebben iets bereikt wat niemand voor mogelijk hield. Een hoogtepuntje voor mij als darter.

Als student sta ik dagelijks wel zo'n 3 á 4 uur per dag pijltjes te gooien in m'n kamer aan de Jozef Israëlsstraat. En af en toe ook nog best aardig. Het is dan midden jaren negentig. Als liefhebber van het spelletje kijk ik naar de Embassy. Op dat moment het grootste darttoernooi van de wereld.

Frimley Green is de speellocatie. Ik geniet alleen al van de opkomst van de spelers. 'Be aware for the Count' klinkt het als Ted Hankey het podium betreedt. De Engelsman voert een mooie act op. Hij gooit speelgoedvleermuizen in het publiek, de draculacape doet de rest. Met het overhemd voor de helft open is hij dodelijk voor het bord.

Raymond van Barneveld is veel minder excentriek. Hij is een postbode die toevallig goed pijltjes kan gooien en die uitstraling heeft hij ook. Onder de indruk van de ambiance komt hij op onder de klanken van 'The Eye of the Tiger'. Later draagt hij ook nog wel eens een sjaal van FC Den Haag om z'n hals. Dat is het dan ook wel. Z'n bijnaam wordt logischerwijs 'Barney', die van de Flintstones.

Van Barneveld wint vier keer de wereldtitel op de Embassy. Hij zakt bij elke zege vol ongeloof door z'n knieën. Mijn respect voor de postbode in dartkleren wordt steeds groter. Mensen om mij heen vinden darts een kroegspelletje, ik vind het meer en meer sport. Om regelmatig drie pijlen in de 'tripple 20' te kunnen mikken, moet je ontzettend veel trainen en discipline opbrengen.

Jarenlang lukt het mij niet om de magische 180 te raken. De eerste keer weet ik nog heel goed. Het gevoel is overweldigend. Ik laat de emoties de vrije loop. Alsof ik de Embassy gewonnen heb, zak ik ook naar de grond. Net zoals de grootmeester zelf. Vanaf dat moment heb ik het dartsvirus echt te pakken en kan geen dag zonder een uurtje voor het bord staan. Niet met de illusie net zo goed te worden als de Haagse postbode. Wel om mezelf te verbeteren.

'Barney' weet niet dat er een overeenkomst is tussen ons beide. Ook ik ben postbode. Een bijbaantje. Waar hij de post bezorgt in Den Haag doe ik dat in de Groningse Oosterpoort. Op de fiets door weer en wind. Steeds met de gedachte dat als de fietstassen leeg zijn, eenmaal thuis een dartbord hangt met de 'bull' op 1.72 meter hoogte. Wel merk ik in de loop der jaren dat mijn enthousiasme om zelf te spelen afneemt. Ik blijf wel voor de buis gekluisterd als er weer een groot toernooi aan de gang is, maar mijn pijlen komen ergens onder in een la te liggen, het bord hangt er verloren bij.

Onverwacht kom ik jaren later via via toch weer in aanraking met het spelletje. Of ik niet een keer mee wil doen bij het team van Bowlingcentrum Groningen aan het Kattendiep. Zij hebben wel pijltjes voor me. De competitie heet 'Kwak em drin'. De naam zegt al genoeg: het plezier staat voorop.

Sindsdien heb ik voor verschillende kroegen gespeeld. Goede met slechte momenten afgewisseld en teleurstelling meegemaakt, want het leven van een darter gaat niet over rozen. Daar weet Van Barneveld inmiddels ook alles van. Hij is nu gestopt na de uitschakeling op het WK.

Ik heb besloten om over vijf jaar te stoppen als ik 52 jaar ben. Geheel in stijl van Barney en als een soort eerbetoon. Door hem werd ik gevangen door het dartsvirus. Op m'n erelijst prijkt waarschijnlijk alleen het bereiken van de bekerfinale van een kroegcompetitie.