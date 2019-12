Sparks sluit eerste seizoenshelft af in mineur

Kirsten Simpson, uiterst rechts in het witte shirt, verliest de strijd om de bal archieffoto (Foto: JKBeeld)

In Utrecht won de thuisploeg met 65-55. Hierdoor is Sparks bij het kerstreces zelf hekkensluiter in de basketball league dames met twee punten uit veertien duels.

Aanvallende missers

Coach Klaas Stoppels was vanwege privé-omstandigheden afwezig, zijn assistent-coach Ata Einolhagh nam de honneurs waar. Aanvallend kwam Sparks lange tijd niet door de verdediging van Cangeroes heen. Na het eerste kwart stond het 13-7, bij rust was de schade bijna gerepareerd via 24-22.

Spoor bijster

Vooral in het derde kwart raakten de gasten het spoor volledig bijster. De thuisploeg plaatste een run van vijftien onbeantwoorde punten en sloeg hierdoor een beslissend gat: 52-35. In het laatste kwart speelde Sparks weer vrijuit, verkleinde de achterstand tot vier punten maar verder kwam de ploeg uit Haren niet. Topscorer aan de kant van de gasten was Demi Mulder met twaalf punten.

Angst in het spel

'Het leek wel alsof de angst in het spel sloop toen we zo dichtbij kwamen,' vertelt voorzitter Kees Dijkhuis die het team begeleidde vanwege de afwezigheid van Stoppels. 'We hebben onszelf tekort gedaan,' aldus Dijkhuis.

Opnieuw beginnen

Uithuilen en opnieuw beginnen is nu het devies voor de Groningse basketbalsters die na de korte onderbreking op 4 januari 2020 de competitie hervatten met de uitwedstrijd tegen Batouwe Basketball in Bemmel.

